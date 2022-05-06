У Франції заарештували віллу та квартиру російського олігарха Фрідмана

Раніше мільярдер потрапив під санкції Великобританії й дав інтерв'ю, в якому розповів про безгрошів'я та проблеми

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У Франції заарештували віллу та квартиру російського олігарха та засновника "Альфа-банку" Михайла Фрідмана. Сам мільярдер, як він сам розповідав, зараз перебуває у Великій Британії. Про це повідомило російське агентство розслідувань The Insider із посиланням на документ французького Міністерства фінансів.

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Вілла Фрідмана називається Copab і знаходиться в Сен-Тропе. Вона записана на французьку фірму SNC COPAB. Її бенефіціарами є дочки Михайла Фрідмана Лариса та Катерина Фрідман, ще 1% належить його колишній дружині Ользі Айзіман. На Айзіман також накладено санкції Євросоюзу, запроваджені 8 квітня.

[ + – ] Вілла Михайла Фрідмана в Сен-Тропе Фото: Соцсети

Фрідман жив там нечасто, але здавав її в оренду, що давало йому непоганий прибуток. Фрідман заробляв на віллі від 180 тисяч євро до 440 тисяч євро на місяць. На території є все для комфортного відпочинку: басейн, сауна, хамам, джакузі й навіть окремий майданчик для вертольота. До арешту віллу широко рекламували в соцмережах та рієлторських агенціях. Наразі всі профілі закриті. Розташування вілли дуже вдале. Вона знаходиться на скелі, поряд практично немає сусідів, а із саду та басейну відкривається дивовижний вид на море.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Також у Парижі заарештовано квартиру Михайла Фрідмана. Вона записана на дочок та дружину Фрідмана через компанію SCI.

[ + – ] Михайло Фрідман із дружиною, Ольгою Айзіман Фото: ТАСС

Санкції ЄС проти Михайла Фрідмана запроваджено 28 лютого 2022 року. Він став одним із перших олігархів, які потрапили до цього санкційного списку. В обґрунтуванні зазначено: Фрідман має зв’язки з адміністрацією Путіна, побудував бізнес завдяки наближеності до влади.

[ + – ] Михайло Фрідман та Володимир Путін Фото: ТАСС

Також його звинувачують у сприянні окупації Криму у 2014 році. Санкційні обмеження передбачають заморожування активів, заборону на перерахування коштів та заборону на в'їзд на територію ЄС.

Фрідман невдовзі дав відверте інтерв'ю, розповівши про своє життя під санкціями. Він скаржився, що йому доводиться жити на "скромні" 2500 фунтів стерлінгів на місяць. І стверджував, що він не має яхт, літаків та майна, яке можна конфіскувати. Тільки маєток у Лондоні, де він живе, квартира в Москві та квартира його батьків у Латвії. Також він стверджував, що у квартирі його батьків у Львові мешкають 15 біженців. Як виявилося, мільярдер лукавив.