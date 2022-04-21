НБУ согласовал болгарского экономиста доверенным лицом акционеров "Альфа-Банка"

Управление украинским банком от имени подсанкционных акционеров Фридмана, Хана и Авена будет осуществлять Симеон Дянков – директор Группы финансовых рынков Лондонской школы экономики и технический советник Европейской комиссии.

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"Альфа-Банк" Украина согласовал с Национальным Банком Украины доверенное лицо – Симеона Дянкова, которому передается право голоса по акциям акционеров, чья репутация признана Нацбанком небезупречной. Речь идет о трех акционерах – Михаиле Фридмане, Петре Авене и Германе Хане. Вместе им принадлежит 66,23% акций украинского "Альфа-Банка".

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То есть, теперь право каким-либо образом участвовать в управлении банком от этих акционеров перешло к Дянкову.

Как сообщили в "Альфа-Банке" Украина, Симеон Дянков – болгарский экономист, бывший министр финансов и вице-премьер правительства Болгарии (июль 2009 – март 2013 года). Сейчас Дянков занимает должности исполнительного директора Группы финансовых рынков Лондонской школы экономики и технического советника Европейской комиссии.

"Международный опыт свидетельствует, что стабильность банковской системы – ключевой вопрос экономики страны. Наша задача – успешно пройти период трансформации и внести вклад в построение сильной экономики Украины", – заявил Симеон Дянков, передает пресс-служба "Альфа-Банка" Украина.

Напомним, ранее НБУ решил ввести для украинского Альфа-Банка, несколько акционеров которого — под санкциями, модель управления, когда подсанкционные владельцы передают свои полномочия доверенному лицу. Эксперты сообщили Фокусу, что это своего рода "слепой траст", но об изменении акционеров или продаже ими акций в таком случае речь не идет. Между тем, глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью СМИ сообщил, что продажа украинского "Альфа-Банка" возможна, однако если она не будет рассматриваться, как попытка обойти санкции.