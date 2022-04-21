НБУ погодив болгарського економіста довіреною особою акціонерів "Альфа-Банку"

Управління українським банком від імені підсанкційних акціонерів Фрідмана, Хана та Авена здійснюватиме Симеон Дянков — директор Групи з фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічний радник Європейської комісії.

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Альфа-Банк Україна погодив з Національним Банком України довірену особу — Симеона Дянкова, якому передається право голосу за акціями акціонерів, чия репутація визнана Нацбанком небездоганною. Йдеться про трьох акціонерів — Михайла Фрідмана, Пьотра Авена та Германа Хана. Разом їм належить 66,23% акцій українського "Альфа-Банку".

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Отже, тепер право будь-яким чином брати участь в управлінні банком від цих акціонерів перейшло до Дянкова.

Як повідомили у "Альфа-Банку" Україна, Симеон Дянков — болгарський економіст, колишній міністр фінансів та віцепрем'єр уряду Болгарії (липень 2009 – березень 2013 року). Зараз Дянков обіймає посади виконавчого директора Групи з фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Європейської комісії.

"Міжнародний досвід свідчить, що стабільність банківської системи — ключове питання для економіки країни. Наше завдання — успішно пройти період трансформації та зробити внесок у побудову сильної економіки України", — заявив Симеон Дянков, передає пресслужба "Альфа-Банку" Україна.

Нагадаємо, раніше НБУ вирішив запровадити для українського "Альфа-Банку", кілька акціонерів якого під санкціями, модель управління, коли підсанкційні власники передають свої повноваження довіреній особі. Експерти повідомили "Фокусу", що це мовби "сліпий траст", але про зміну акціонерів чи продаж у такому випадку не йдеться. Тим часом голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв’ю ЗМІ повідомив, що продаж українського Альфа-Банку можливий, проте лише такий, що не буде розглядатися, як спроба обійти санкції.