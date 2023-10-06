В Украине арестованы все активы Фридмана и еще двух бизнесменов, связанных с РФ, — СБУ

По данным ведомства, решение суда распространяется на 20 компаний, которые контролируют бизнесмены. В частности, речь о заводах минеральных вод, финансовых и страховых компаниях.

Related video

Арестованы на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Решение суда затрагивает 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, контролируемых этими бизнесменами как конечными бенефициарами или через оффшорные структуры. Суммарная стоимость арестованных корпоративных прав оценивается в более чем 17 миллиардов гривен.

"Благодаря СБУ в Украине арестованы все активы трех олигархов путина на более 17 млрд грн", — говорится в пресс-релизе СБУ.

Среди замороженных активов находятся финансовые и страховые компании, предприятия связи и информационных технологий, а также заводы по производству минеральных вод.

"Арест этого имущества не позволит российским владельцам "переписать" его на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей передачи активов в доход Украины", — сказано в пресс-релизе.

Позиция Михаила Фридмана

В комментарии, предоставленном журналистам "Схем", Михаил Фридман заявил, что начиная с февраля 2022 года он прекратил участвовать в руководстве как российских, так и зарубежных компаний, в которых он является акционером.

"На данный момент я лишен возможности вмешиваться в деятельность этих компаний. Все ваше обращение и вопросы следует направлять непосредственно к руководству этих организаций," — сообщил бизнесмен.

В Министерстве юстиции Украины тогда заявили, что эти сведения могут послужить основанием для конфискации имущества олигарха в Украине.

Важно

Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для "Сенс Банка" и компаний российского олигарха Фридмана

Активы Михаила Фридмана

Михаил Фридман стал одним из первых российских олигархов, внесенных в санкционный список Европейского союза в феврале 2022 года. Основанием для введения санкций являются его тесные связи с администрацией Путина и накопление богатства благодаря близким отношениям с правительством РФ. Фридман настаивает на невиновности и пытается оспорить санкции различными способами. В Украине его активами являются компании "Киевстар", "Сенс Банк" (ранее "Альфа-Банк") и "Моршинская".

В июле текущего года правительство провело национализацию "Сенс банка", а год назад суд наложил арест на активы компании "Моршинская" на сумму 53,4 миллиона гривен. Как пишет "Экономическая правда", у Фридмана остался лишь один крупный актив в Украине — мобильный оператор "Киевстар".

Напомним, что ранее в сентябре этого года Михаилу Фридману было предъявлено подозрение в финансировании действий, направленных на изменение конституционного строя Украины и захват государственной власти. В настоящее время подозреваемый и его бизнес-партнеры находятся за пределами Украины.

Ранее сообщалось о том, что компания, принадлежащая банкиру Фридману, заключила сделки на миллионы долларов с российскими государственными организациями, включая автозакупки для Росгвардии и обеспечение охраны Владимира Путина. Эти контракты были подписаны до и после полномасштабного вторжения России.