Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для "Сенс Банка" и компаний российского олигарха Фридмана

Введенные в Украине и Европе санкции против российского бизнесмена Михаила Фридмана усложняют положение его бизнес-активов в нашей стране. Прежде всего, речь идет о "Сенс Банке" (ранее "Альфа-Банк") и СК "Альфа Страхование". Вариантов не слишком много – национализация или банкротство.

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в начале декабря, что национализация "Альфа-Банка" (после ребрендинга "Сенс Банк") уже запущена.

"Альфа-Банк прошел ребрендинг. Сегодня это уже Sense Банк. Там уже идут процедуры по национализации, как таковой. Национализация "Альфа-Банка" будет выглядеть не так, как ПриватБанка, потому что там гораздо меньше круг физических лиц, имеющих вклады и прочее", — цитирует заявление Подоляка "Укринформ".

В то же время, официального объявления о передаче акций банка российского олигарха Михаила Фридмана Министерству финансов Украины по состоянию на 14 декабря не было. А глава правления Национального Банка Украины Андрей Пышный в интервью Forbes Украина и вовсе ушел от ответа на вопрос относительно судьбы банка.

"НБУ тщательно мониторит платежеспособность и состояние ликвидности всех банков. Наша задача, чтобы системно важный Альфа-Банк функционировал бесперебойно и стабильно, не зависимо от состава акционеров", — сказал он.

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Как ранее писал Фокус, еще в октябре акционеры "Альфа-Банка" заявили о готовности докапитализировать банк на 1 млрд долларов. Также акционеры банка сообщили, что, в случае решения правительства или Национального банка о необходимости передачи контроля в банке государству или другому акционеру, готовы безвозмездно передать его акции. Однако, по словам главы НБУ Андрея Пышного, релевантный пакет документов на проведение процедуры докапитализации Нацбанк от акционеров "Альфы" не получил.

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Сегодня, с учетом действующих в Украине законов и нормативно-правовых актов, подсанкционные российские бенефициары не могут ни докапитализировать банк, ни продать его новому владельцу. "Согласно положениям подпункта 2 пункта 1 Постановления Кабмина №187, действующим является мораторий (запрет) на отчуждение корпоративных прав лиц, связанных с государством-агрессором. В редакции Постановления Кабмина № 164 "Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения", в частности, указано, что в случае обращения такого лица за совершением нотариального действия нотариус отказывает в его совершении. Таким образом, сегодня легально осуществить отчуждение корпоративных прав, которые сейчас принадлежат физическим лицам, связанным с РФ, не усматривается возможным", — прокомментировал Евгений Артюхов, старший партнер ЮК "A.S.A Group".

Докапитализация "Альфа-Банка" будет совершена уже после национализации, ведь сейчас под санкциями акционеры не могут перечислить средства в капитал банка

Национализация банка Михаила Фридмана, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, уже фактически решенный вопрос. "На мой взгляд, процесс смены собственников "Альфа-Банка/Сенс Банка" был запущен 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной агрессии. Так не должно быть, чтобы чем-то в Украине владели люди, на которых наложены персональные санкции из-за близости к истеблишменту страны-агрессора. Во время войны очень низкие шансы продать такой крупный по украинским меркам банк любому респектабельному стратегическому инвестору. Следовательно, национализация, действительно, самый простой сейчас способ смены собственников банка", — отметил ассоциированный эксперт "CASE Украина" Евгений Дубогрыз.

[ + – ] "Альфа-Банк" с 1 декабря официально завершает процедуру смены названия бренда банка на Sense Bank Фото: alfabank.ua

Экономист, член Общества финансовых аналитиков Виталий Шапран напомнил, что в начале октября парламент принял специальный закон, который регулирует вопросы национализации системно важных банков, к которым относится и "Сенс Банк".

"Национализация банка "Сенс" была запущена вместе с принятием соответствующего законопроекта. Но для ее завершения нужно политическое решение, принято ли такое решение, мне неизвестно", — говорит эксперт.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения" (законопроект № 8069) упрощает процедуру перехода системно-важного банка в собственность государства на время действия в стране военного положения. В частности, документ предусматривает, что процедура вывода банка с рынка применяется, если НБУ принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных на основании того, что "банк не выполнил в установленный договором или определенный законодательством Украины срок свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств".

То есть, согласно этому закону, национализировать банк Фридмана будут только после признания его неплатежеспособным. Но сейчас, как отмечают эксперты, для этого оснований нет – банк стабильно работает без риска для клиентов и сохранности их средств. Но как только наметится проблема с выполнением обязательств банком перед клиентами, либо же банк не вернет кредит рефинансирования вовремя, НБУ сможет моментально объявить банк неплатежеспособным и запустить процедуру приобретения его акций Минфином за 1 гривну, как это было с Приватбанком.

[ + – ] Верховная Рада приняла в октябре спецзакон для национализации "Альфа-Банка" Фото: Rada.gov.ua

"Для того, чтобы государство национализировало банк, его сначала надо признать неплатежеспособным. Только тогда у государства будет возможность войти в капитал банка. Есть другая возможность – купить банк у его владельцев. Но, в случае с "Сенс Банком", это невозможно по политическим причинам – это будет покупка актива государством у подсанкционных лиц. Следовательно, единственный способ войти в капитал банка государству – признать его неплатежеспособным, и дальше либо идти по аналогии с национализацией Приватбанка, либо действовать в соответствии с нормами законопроекта об особенностях участия государства в выводе с рынка системно важных банков. Второй вариант – если банк будет признан неплатежеспособным из-за проблем с ликвидностью – за невыполнение обязательств перед вкладчиками и клиентами", — объяснил Евгений Дубогрыз.

Без лицензии. Какова судьба страховой компании российских акционеров "Альфа Страхование"

В финансовом секторе акционеры "Альфы" в Украине владеют также крупной страховой компанией "Альфа Страхование". В начале декабря НБУ приостановил лицензию этой компании на предоставление финансовых услуг. Для исправления недочетов компании дали год – до 5 декабря 2023 года. "Указанные меры влияния применены в связи с несоответствием компаний требованиям Положения о лицензировании и регистрации представителей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 24 декабря 2021 г. № 153 (с изменениями), а именно, требованиям к деловой репутации поставщиков финансовых услуг", — отметили в Нацбанке. В тот же день НБУ приостановил и лицензию СК "Мотор-Гарант" Вячеслава Богуслаева, а ранее в ноябре Нацбанк признал репутацию Богуслаева небезупречной из-за его российского гражданства.

Теперь дальнейшая деятельность СК "Альфа Страхование" — под большим вопросом. "Получилась ситуация, когда есть собственник, который, возможно, и хотел бы избавиться от актива, но операции по акциям запрещены, так как собственник компании – гражданин России. Получается замкнутый круг. Лицензия приостановлена, им дали год на исправление. А что может поменяться за год в общем подходе к активам граждан из страны-агрессора и санкциям, наложенных на них?", — комментирует ситуацию с лицензией "Альфы" глава Ассоциации Страховой Бизнес Вячеслав Черняховский.

[ + – ] СК "Альфа Страхование" по итогам 2021 года входила в десятку крупнейших страховщиков Украины Фото: facebook.com/alfaic.ua

Сам факт приостановленной лицензии, впрочем, еще не говорит о полной остановке деятельности страховщика. "Временное лишение лицензии на проведение деятельности по предоставлению страховых услуг фактически означает невозможность страховой компании заключать новые договоры страхования. Поскольку, согласно Конституции Украины, закон не имеет обратной силы во времени, все договоры страхования, заключенные страховой компанией до потери лицензии, остаются в силе. Тем более, что для обслуживания этих договоров (оценка нанесенного ущерба, осуществления страховых выплат) страховой компании не требуется лицензия", — объяснил Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры".

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Но невозможность заключать новые договора может негативно повлиять на финансовое состояние страховой компании, о чем сообщил Вячеслав Черняховский. "Приостановление лицензии обычно не приводит к восстановлению деятельности компании – у нее со временем просто не будет денег на оплату административных и хозяйственных затрат, когда невозможно заключать новые договоры и получать приток финансов. Резервов хватит только на выплаты по страховым событиям, но для этого придется резко сократить все расходы, уволив почти весь персонал, отказаться от офисов, распродать имущество и пр.", — отметил Вячеслав Черняховский.

Теперь, с учетом предоставленного компании одного года на "исправление недочетов", связанных с репутацией собственников, вероятно, речь идет о потенциальной смене акционера страховой компании. "Думаю, постараются сделать то, что делает "Альфа-Банк". Или "заменить" акционеров – перевести владение акциями на кого-то, по отношению к кому еще нет санкций. Потому что продать такой актив – не "для галочки", не "для регулятора", а именно продать – сейчас очень тяжело. Или повторить то, что сделали в банке, – найти "доверенное лицо", формально независимое, которому передать управление. Но не думаю, что такие действия убедят регулятора – новые меры воздействия наложены именно из-за акционеров, какие-то перестановки в управлении ничего не поменяют даже в юридической плоскости", — отметил Евгений Дубогрыз. По его мнению, вернуть страховой Фридмана лицензию НБУ может или после смены собственников, или в случае снятия санкций с бенефициарных владельцев.

[ + – ] Акционеры "Сенс Банка" и СК "Альфа-Страхование" находятся под санкциями из-за причастности к Кремлю, которую, конечно, сам Фридман отрицает

Вячеслав Черняховский отметил, что у Нацбанка был вариант поставить в компанию Фридмана управляющее лицо, которое руководило бы вместо акционера, так, как это уже реализовано в "Сенс Банке", где вместо российских акционеров решения принимает болгарский экономист Симеон Дянков. Эксперт считает, что если НБУ предоставил страховой компании год на устранение нарушений, то, возможно, есть расчет на поиск какого-то решения за это время. "Такой большой срок – целый год – говорит о том, что могут готовить какое-то решение для СК "Альфа Страхование" и СК "Мотор-Гарант", — считает Черняховский.

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Если же никакого решения относительно смены собственников СК "Альфа Страхование" найдено не будет, то компании просто придется свернуть свою деятельность и покинуть украинский рынок.

"Ряд правительственных решений требуют применения к компаниям с "российским следом" профильных санкционных мер, к которым также относятся: запрет на осуществление платежей и обслуживание банками-агентами счетов таких компаний, приостановление действия разрешительных документов на право легальной коммерческой деятельности, тщательная проверка коммерческой модели и финансовых потоков такой компании, нередко с открытием уголовных производств правоохранительными органами, что предусматривает арест активов и запрет свободы деятельности компании. В таких условиях нормальная дальнейшая деятельность компаний, к которым применены механизмы санкционного воздействия, не представляется возможной", — резюмировал Евгений Артюхов.