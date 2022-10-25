Миллиард Фридмана. Чем обернется для украинцев национализация Альфа-Банка
Акционеры Альфа-Банка планируют провести его докапитализацию на $1 млрд., но осуществить задуманное им могут помешать санкции. Тем временем, парламент принял закон о выведении с рынка системно важных банков, одним из которых является подконтрольный пока еще россиянам Альфа-Банк.
Украинский банк с частным капиталом Альфа-Банк все ближе подходит к возможному переходу в государственную собственность. Подсанкционные российские собственники Альфа-Банка пока ищут возможность провести докапитализацию учреждения на $1 млрд.
Один из акционеров банка Михаил Фридман даже направил письмо регуляторным органам Княжества Монако с просьбой санкционировать частичную разморозку средств на его счетах в Монако для этой цели, передает "Интерфакс-Украина". По данным агентства, ранее в октябре Фридман в своем письме главе НБУ Андрею Пышному сообщил о том, что собственники готовы докапитализировать банк, но в случае решения правительства или Национального банка о необходимости передачи контроля в банке государству или другому акционеру готовы безвозмездно передать его акции.
"Я считаю, что мы достигли результатов, которыми можно гордиться, построив один из лучших банков в стране. Если у нас будет возможность инвестировать в банк и восстановление Украины — мы подтверждаем свою готовность, в случае принятия решения относительно национализации Альфа-Банка Украина, хотел бы заверить вас, что процесс передачи банка новому владельцу состоится максимально комфортно", – заявил Михаил Фридман.
Крепкий орешек. Что происходит с Альфа-Банком сейчас
По данным Национального банка, ключевыми собственниками Альфа-Банка Украина выступают три гражданина РФ. Это Андрей Косогов (40,96% акций), Михаил Фридман (32,86% акций), Петр Авен (12,4% акций), вместе указанным акционерам принадлежит 86,22% акций украинского банка. До середины марта в акционерах были еще Герман Хан и Алексей Кузьмичев, которые передали свои пакеты акций Андрею Косогову. Сам же банк с апреля перешел в управление доверенному лицу акционеров – болгарскому экономисту Симеону Дянкову. Его кандидатуру согласовал НБУ.
Модель управления банком доверенным лицом, а не акционерами, связана с тем, что Михаил Фридман и Петр Авен оказались весной под западными санкциями. Украина же ввела санкции против Михаила Фридмана лишь недавно — президент Украины Владимир Зеленский 20 октября подписал Указы о введении санкций против 2507 физических и 1374 юридических лиц. В списке есть и акционер Альфа-Банка Михаил Фридман.
Сам банк активно готовится провести ребрендинг – в августе акционеры одобрили переименование банка в Sense Bank, что, по словам Дянкова, позволит дистанцировать украинский банк от страны-агрессора и известного бренда "Альфа", который работает в России.
Что касается финансового состояния банка, то, как отмечают экономисты, у банка никаких проблем нет. "На 1 сентября нормативы адекватности капитала даже превышали значение начала года. Норматив Н2, адекватности регулятивного капитала, на 1.09 составлял 12,44% при минимально необходимых 10%, норматив Н3, адекватность основного капитала, 9,94% при минимально необходимых 7%. Банк в течение года показывает устойчивую операционную доходность, поэтому, несмотря на значительные отчисления в резервы (почти 10 млрд грн за 10 месяцев), его регулятивный капитал уменьшился всего на 2,2 млрд грн.", — рассказал Фокусу ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. Впрочем, по его мнению, резервы, сформированные Альфа-Банком за первые 8 месяцев года, – это около 14% портфеля на начало года (с учетом курсовых разниц). Так что, возможно, со временем убытки банка будут больше, и банк потребует докапитализации.
"Правда, речь не идет о миллиарде долларов, если Альфа и потребует докапитализации, это суммы порядка 10-13 млрд грн, или 300-400 млрд долларов", — считает Евгений Дубогрыз.
Однако акционеры с мая настаивают на докапитализации в размере $1 млрд., что намного выше потребностей банка в докапитализации. Сами владельцы объясняют такое крупное вливание в капитал желанием, чтобы банк "оставался управляемым и работал на пользу украинской экономики". Но также это говорит о том, что акционеры не горят желанием расставаться со своим украинским активом – вряд ли, вливая в банк миллиард, владельцы готовятся передать его акции Минфину, скорее, речь о финансировании своего банковского бизнеса с прицелом на послевоенное будущее.Важно
Ключевой вопрос – как российские акционеры, чьи активы за рубежом заморожены из-за санкций, могут вообще завести в украинский банк миллиард долларов.
"Скорее всего, проведение такой докапитализации будет возможно, если будет снята "заморозка" средств, принадлежащих Михаилу Фридману и Петру Авену", — отмечает Евгений Дубогрыз.
Юристы также считают, что при действующей блокировке активов подсанкционных акционеров банка осуществить докапитализацию банка невозможно.
"Поскольку в отношении владельцев крупного российского капитала с первых дней вооруженной агрессии РФ в отношении Украины введены широкие международные и национальные санкции, соответственно, заблокирована возможность направить ресурсы подсанкционных субъектов по их выбору до снятия таких санкций или применения индивидуальных условий", — отмечает Евгений Артюхов, старший партнер ASA Group.
Пока еще российский: есть ли основания у государства забрать Альфа-Банк
Украинское законодательство предусматривает варианты, когда предприятие или банк могут перейти в собственность государства. В случае с банком, такой банк переходит под контроль Министерства финансов, которое сегодня уже контролирует четыре крупных украинских банка – ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. Наличие российских собственников у банка может быть причиной, чтобы банк перешел под контроль государства, однако есть нюансы.
В законе "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", который парламент принял в марте, есть основные маркеры для применения принудительных процедур по отчуждению активов (принудительной национализации) в пользу государства, принадлежащих лицам, связанным со страной-агрессором.
"Поскольку национализация предусматривает принудительный переход в пользу государства Украина прав конкретных активов, основным маркером является именно определение субъекта, относительно прав и активов которого применяется процедура. Таким субъектом профильный закон с актуальными изменениями указывает российскую федерацию и ее резидентов", — отметил Евгений Артюхов.Важно
Адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой сообщил Фокусу, что действующая редакция закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" предусматривает, что может быть принудительно изъято по мотивам общественной необходимости имущество, принадлежащее Российской Федерации и его резидентам. Но речь идет о юрлицах, связанных с государственными компаниями агрессора. "В действующей редакции закона отсутствуют какие-либо упоминания о физических лицах. Законом "резидентами" признаются именно юридические лица, в частности, конечным бенефициарным владельцем которого является Российская Федерация", — говорит Станислав Полевой.
Олеся Михайленко, советница ЮФ Редклифф Партнерз, напоминает, что в Украине уже есть прецеденты национализации российских банков на основании этого закона. Но речь идет об активах российских госбанков в Украине. "Акции и активы "Международного Резервного Банка" (ранее "Сбербанк") и "Проминвестбанка", принадлежавшие российским государственным "Сбербанку" и "ВЭБ.РФ", были национализированы еще в мае. Однако важно отметить, что на момент национализации оба банка уже находились в процессе ликвидации", — отметила Олеся Михайленко.
Сегодня по закону об изъятии российских активов в Украине забрать у российских акционеров Альфа-Банк невозможно. Но есть возможность воспользоваться другими вариантами.
Хотя парламент проголосовал за изменения в закон (проект №7169), которыми внес россиян-физлиц в перечень тех, у кого могут изыматься активы в Украине, эти изменения не вступили в силу – проект на подписи у президента Владимира Зеленского с начала апреля 2022 года.Важно
То есть, отнести украинский Альфа-Банк к таким субъектам, к которым может применяться процедура изъятия по упомянутому выше закону, нет никакой возможности – конечным бенефициаром банка не является РФ.
Изъять банк у частных акционеров, согласно действующему законодательству, нельзя, а вот национализировать его — вполне реально.
Евгений Артюхов говорит, что, если уровень капитализации банка не соответствует нормативам НБУ, то может быть принято Национальным Банком Украины решение об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных по основаниям, определенным частью второй статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности". "Поскольку выполнение требований НБУ в сегодняшних условиях не обеспечивается со стороны РФ и ее резидентов-собственников существенного участия, применение процедуры национализации к такому финансовому учреждению будет инициировано в силу закона", — отмечает эксперт.
"Если банк был признан неплатежеспособным, например, из-за санкций к акционерам или самому банку, – то государство также может стать акционером такого банка. В случае, если банкротство, точнее, вывод с рынка, может привести к значительным негативным последствиям для финансовой системы, например, к массовому оттоку депозитов и т.д. Аналогично истории с национализацией Приватбанка. Но для этого необходимо, как минимум, соответствующая рекомендация Совету по финансовой стабильности и согласованные действия Нацбанка, Министерства финансов и Фонда гарантирования вкладов", — объяснил Евгений Дубогрыз.
Операция национализация: как парламент принял специальный закон "для Альфа-Банка"
Альфа-Банк – в перечне системно важных банков, а это значит, что он требует особого подхода, так как ухудшение его финансового состояния способно привести к плохим последствиям для всего банковского сектора страны. Поэтому 6 октября парламент принял спецзакон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения" (законопроект № 8069). Документ упрощает процедуру перехода системно-важного банка в собственность государства на время действия в стране военного положения. Сейчас проект закона на подписи у президента.
"Законопроект №8069 предусматривает, что специальная процедура вывода с рынка применяется если НБУ принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных на основании того, что "банк не выполнил в установленный договором или определенный законодательством Украины срок свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств". Такая ситуация может возникнуть, например, если банк не может вернуть рефинансирование, предоставляемое ему НБУ", — отметила Олеся Михайленко.
Эксперт подчеркнула: так как владелец существенного участия Сенс Банка Михаил Фридман находится под санкциями ЕС, то формально это основание может быть применено НБУ для отнесения Сенс Банка к категории неплатежеспособных. "Однако это основание напрямую не указано в законопроекте №8069, как позволяющее применить упрощенную процедуру передачи банка в собственность государству, поэтому есть сомнения, насколько практически для НБУ будет его применять", — говорит Олеся Михайленко.
Так или иначе, законопроект №8069 регулирует вопросы возможного перехода Альфа-Банка в государственную собственность.
"У государства есть право входить в капитал неплатежеспособных системно важных банков, согласно законопроекту №8069 . Если системно важный банк признается неплатежеспособным из-за невыполнения обязательств перед клиентами или контрагентами, то государство вправе стать, по желанию, акционером этого банка. У нас один из системно важных банков – Альфа Банк Украина – принадлежит российским акционерам. Но этот закон еще не подписан президентом, поэтому сегодня эта опция юридически недоступна", — объясняет Евгений Дубогрыз.Важно
Фактически, положить начало процедуре национализации Альфа-Банка может Нацбанк, приняв решение об отнесении банка к неплатежеспособным, если на то будут основания, конечно же.
"Основанием для применения к системно важным банкам процедуры вывода с рынка и последующей национализации является нарушение требований НБУ, поскольку выполнение таких требований не обеспечивается с началом военного вторжения РФ в Украину, а следствием является национализация таких финансовых учреждений по установленной процедуре. Решение о применении процедуры по избранному банку принимается Кабмином и направляется для выполнения в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Фонд продает акции неплатежеспособного системно важного банка в полном объеме (доля, не принадлежащая государству) Министерству финансов Украины за 1 гривну", — рассказал Евгений Артюхов описанную в законопроекте №8069 процедуру национализации системно важного банка.
Национализация Альфа-Банка, вопреки сложившимся в информполе слухам и опасениям, не приведет к каким-либо сложностям у клиентов этого банка – как клиентов-юрлиц, так и клиентов среди граждан Украины. Потому что собственник в лице государства будет вынужден докапитализировать банк, завести в банк наблюдательный совет и нового главу правления, позаботиться о бесперебойной работе банка и соблюдении им всех нормативов НБУ. Конечно же, для этого придется вносить изменения в закон о госбюджете на 2023 год, ведь необходимо будет предусмотреть средства на пополнение капитала банка. Но каких-то кардинальных изменений для клиентов банка после его национализации быть не должно.
"Думаю, смена владельцев неизбежна, потому что война. Не берусь судить, когда это может произойти по времени. И, скорее всего, это изменение произойдет именно в форме национализации, потому что маловероятно найти частных собственников, которые пригодятся купить банк в Украине во время войны, а затем еще докапитализировать его", — говорит Евгений Дубогрыз. И добавляет: за деньги в банке переживать не стоит — если банк будет национализирован, то, напротив, клиенты прекратят бежать из банка, ведь частные клиенты воспринимают госбанки, как спасительную гавань.Важно
Если государство войдет в капитал Альфа-Банка, то это не будет "навсегда госбанк", ведь в 2020 году в Минфине уже составили план по уменьшению доли государства в банковской системе (речь идет о продаже стратегическим и портфельным инвесторам акций госбанков – ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка).
При появлении пятого госбанка (в случае национализации Альфа-Банка) такой банк, вероятно, будет добавлен в план государства по продаже государственных банковских активов. Конечно, речь идет о поствоенном периоде, когда будет шанс получить приток инвестиций, а значит, и хорошие предложения на банковские активы Украины от крупных инвесторов.