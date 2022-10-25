Миллиард Фридмана. Чем обернется для украинцев национализация Альфа-Банка

Акционеры Альфа-Банка планируют провести его докапитализацию на $1 млрд., но осуществить задуманное им могут помешать санкции. Тем временем, парламент принял закон о выведении с рынка системно важных банков, одним из которых является подконтрольный пока еще россиянам Альфа-Банк.

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Украинский банк с частным капиталом Альфа-Банк все ближе подходит к возможному переходу в государственную собственность. Подсанкционные российские собственники Альфа-Банка пока ищут возможность провести докапитализацию учреждения на $1 млрд.

Один из акционеров банка Михаил Фридман даже направил письмо регуляторным органам Княжества Монако с просьбой санкционировать частичную разморозку средств на его счетах в Монако для этой цели, передает "Интерфакс-Украина". По данным агентства, ранее в октябре Фридман в своем письме главе НБУ Андрею Пышному сообщил о том, что собственники готовы докапитализировать банк, но в случае решения правительства или Национального банка о необходимости передачи контроля в банке государству или другому акционеру готовы безвозмездно передать его акции.

"Я считаю, что мы достигли результатов, которыми можно гордиться, построив один из лучших банков в стране. Если у нас будет возможность инвестировать в банк и восстановление Украины — мы подтверждаем свою готовность, в случае принятия решения относительно национализации Альфа-Банка Украина, хотел бы заверить вас, что процесс передачи банка новому владельцу состоится максимально комфортно", – заявил Михаил Фридман.

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По данным Национального банка, ключевыми собственниками Альфа-Банка Украина выступают три гражданина РФ. Это Андрей Косогов (40,96% акций), Михаил Фридман (32,86% акций), Петр Авен (12,4% акций), вместе указанным акционерам принадлежит 86,22% акций украинского банка. До середины марта в акционерах были еще Герман Хан и Алексей Кузьмичев, которые передали свои пакеты акций Андрею Косогову. Сам же банк с апреля перешел в управление доверенному лицу акционеров – болгарскому экономисту Симеону Дянкову. Его кандидатуру согласовал НБУ.

Модель управления банком доверенным лицом, а не акционерами, связана с тем, что Михаил Фридман и Петр Авен оказались весной под западными санкциями. Украина же ввела санкции против Михаила Фридмана лишь недавно — президент Украины Владимир Зеленский 20 октября подписал Указы о введении санкций против 2507 физических и 1374 юридических лиц. В списке есть и акционер Альфа-Банка Михаил Фридман.

Сам банк активно готовится провести ребрендинг – в августе акционеры одобрили переименование банка в Sense Bank, что, по словам Дянкова, позволит дистанцировать украинский банк от страны-агрессора и известного бренда "Альфа", который работает в России.

Что касается финансового состояния банка, то, как отмечают экономисты, у банка никаких проблем нет. "На 1 сентября нормативы адекватности капитала даже превышали значение начала года. Норматив Н2, адекватности регулятивного капитала, на 1.09 составлял 12,44% при минимально необходимых 10%, норматив Н3, адекватность основного капитала, 9,94% при минимально необходимых 7%. Банк в течение года показывает устойчивую операционную доходность, поэтому, несмотря на значительные отчисления в резервы (почти 10 млрд грн за 10 месяцев), его регулятивный капитал уменьшился всего на 2,2 млрд грн.", — рассказал Фокусу ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. Впрочем, по его мнению, резервы, сформированные Альфа-Банком за первые 8 месяцев года, – это около 14% портфеля на начало года (с учетом курсовых разниц). Так что, возможно, со временем убытки банка будут больше, и банк потребует докапитализации.

"Правда, речь не идет о миллиарде долларов, если Альфа и потребует докапитализации, это суммы порядка 10-13 млрд грн, или 300-400 млрд долларов", — считает Евгений Дубогрыз.

[ + – ] В августе акционеры Альфа-Банка приняли решение о ребрендинге: теперь будет Sense Bank Фото: Википедия

Однако акционеры с мая настаивают на докапитализации в размере $1 млрд., что намного выше потребностей банка в докапитализации. Сами владельцы объясняют такое крупное вливание в капитал желанием, чтобы банк "оставался управляемым и работал на пользу украинской экономики". Но также это говорит о том, что акционеры не горят желанием расставаться со своим украинским активом – вряд ли, вливая в банк миллиард, владельцы готовятся передать его акции Минфину, скорее, речь о финансировании своего банковского бизнеса с прицелом на послевоенное будущее.

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Ключевой вопрос – как российские акционеры, чьи активы за рубежом заморожены из-за санкций, могут вообще завести в украинский банк миллиард долларов.

"Скорее всего, проведение такой докапитализации будет возможно, если будет снята "заморозка" средств, принадлежащих Михаилу Фридману и Петру Авену", — отмечает Евгений Дубогрыз.

Юристы также считают, что при действующей блокировке активов подсанкционных акционеров банка осуществить докапитализацию банка невозможно.

"Поскольку в отношении владельцев крупного российского капитала с первых дней вооруженной агрессии РФ в отношении Украины введены широкие международные и национальные санкции, соответственно, заблокирована возможность направить ресурсы подсанкционных субъектов по их выбору до снятия таких санкций или применения индивидуальных условий", — отмечает Евгений Артюхов, старший партнер ASA Group.

Пока еще российский: есть ли основания у государства забрать Альфа-Банк

Украинское законодательство предусматривает варианты, когда предприятие или банк могут перейти в собственность государства. В случае с банком, такой банк переходит под контроль Министерства финансов, которое сегодня уже контролирует четыре крупных украинских банка – ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. Наличие российских собственников у банка может быть причиной, чтобы банк перешел под контроль государства, однако есть нюансы.

В законе "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", который парламент принял в марте, есть основные маркеры для применения принудительных процедур по отчуждению активов (принудительной национализации) в пользу государства, принадлежащих лицам, связанным со страной-агрессором.

"Поскольку национализация предусматривает принудительный переход в пользу государства Украина прав конкретных активов, основным маркером является именно определение субъекта, относительно прав и активов которого применяется процедура. Таким субъектом профильный закон с актуальными изменениями указывает российскую федерацию и ее резидентов", — отметил Евгений Артюхов.

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Адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой сообщил Фокусу, что действующая редакция закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" предусматривает, что может быть принудительно изъято по мотивам общественной необходимости имущество, принадлежащее Российской Федерации и его резидентам. Но речь идет о юрлицах, связанных с государственными компаниями агрессора. "В действующей редакции закона отсутствуют какие-либо упоминания о физических лицах. Законом "резидентами" признаются именно юридические лица, в частности, конечным бенефициарным владельцем которого является Российская Федерация", — говорит Станислав Полевой.

Олеся Михайленко, советница ЮФ Редклифф Партнерз, напоминает, что в Украине уже есть прецеденты национализации российских банков на основании этого закона. Но речь идет об активах российских госбанков в Украине. "Акции и активы "Международного Резервного Банка" (ранее "Сбербанк") и "Проминвестбанка", принадлежавшие российским государственным "Сбербанку" и "ВЭБ.РФ", были национализированы еще в мае. Однако важно отметить, что на момент национализации оба банка уже находились в процессе ликвидации", — отметила Олеся Михайленко.

Сегодня по закону об изъятии российских активов в Украине забрать у российских акционеров Альфа-Банк невозможно. Но есть возможность воспользоваться другими вариантами.

Хотя парламент проголосовал за изменения в закон (проект №7169), которыми внес россиян-физлиц в перечень тех, у кого могут изыматься активы в Украине, эти изменения не вступили в силу – проект на подписи у президента Владимира Зеленского с начала апреля 2022 года.

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То есть, отнести украинский Альфа-Банк к таким субъектам, к которым может применяться процедура изъятия по упомянутому выше закону, нет никакой возможности – конечным бенефициаром банка не является РФ.

Изъять банк у частных акционеров, согласно действующему законодательству, нельзя, а вот национализировать его — вполне реально.

Евгений Артюхов говорит, что, если уровень капитализации банка не соответствует нормативам НБУ, то может быть принято Национальным Банком Украины решение об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных по основаниям, определенным частью второй статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности". "Поскольку выполнение требований НБУ в сегодняшних условиях не обеспечивается со стороны РФ и ее резидентов-собственников существенного участия, применение процедуры национализации к такому финансовому учреждению будет инициировано в силу закона", — отмечает эксперт.

"Если банк был признан неплатежеспособным, например, из-за санкций к акционерам или самому банку, – то государство также может стать акционером такого банка. В случае, если банкротство, точнее, вывод с рынка, может привести к значительным негативным последствиям для финансовой системы, например, к массовому оттоку депозитов и т.д. Аналогично истории с национализацией Приватбанка. Но для этого необходимо, как минимум, соответствующая рекомендация Совету по финансовой стабильности и согласованные действия Нацбанка, Министерства финансов и Фонда гарантирования вкладов", — объяснил Евгений Дубогрыз.

Операция национализация: как парламент принял специальный закон "для Альфа-Банка"

Альфа-Банк – в перечне системно важных банков, а это значит, что он требует особого подхода, так как ухудшение его финансового состояния способно привести к плохим последствиям для всего банковского сектора страны. Поэтому 6 октября парламент принял спецзакон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения" (законопроект № 8069). Документ упрощает процедуру перехода системно-важного банка в собственность государства на время действия в стране военного положения. Сейчас проект закона на подписи у президента.

"Законопроект №8069 предусматривает, что специальная процедура вывода с рынка применяется если НБУ принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных на основании того, что "банк не выполнил в установленный договором или определенный законодательством Украины срок свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств". Такая ситуация может возникнуть, например, если банк не может вернуть рефинансирование, предоставляемое ему НБУ", — отметила Олеся Михайленко.

Эксперт подчеркнула: так как владелец существенного участия Сенс Банка Михаил Фридман находится под санкциями ЕС, то формально это основание может быть применено НБУ для отнесения Сенс Банка к категории неплатежеспособных. "Однако это основание напрямую не указано в законопроекте №8069, как позволяющее применить упрощенную процедуру передачи банка в собственность государству, поэтому есть сомнения, насколько практически для НБУ будет его применять", — говорит Олеся Михайленко.

[ + – ] Михаил Фридман — под санкциями, но надеется получить индивидуальное разрешение, чтобы перевести деньги на докапитализацию Альфа-Банка Украина Фото: Getty Images

Так или иначе, законопроект №8069 регулирует вопросы возможного перехода Альфа-Банка в государственную собственность.

"У государства есть право входить в капитал неплатежеспособных системно важных банков, согласно законопроекту №8069 . Если системно важный банк признается неплатежеспособным из-за невыполнения обязательств перед клиентами или контрагентами, то государство вправе стать, по желанию, акционером этого банка. У нас один из системно важных банков – Альфа Банк Украина – принадлежит российским акционерам. Но этот закон еще не подписан президентом, поэтому сегодня эта опция юридически недоступна", — объясняет Евгений Дубогрыз.

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Фактически, положить начало процедуре национализации Альфа-Банка может Нацбанк, приняв решение об отнесении банка к неплатежеспособным, если на то будут основания, конечно же.

"Основанием для применения к системно важным банкам процедуры вывода с рынка и последующей национализации является нарушение требований НБУ, поскольку выполнение таких требований не обеспечивается с началом военного вторжения РФ в Украину, а следствием является национализация таких финансовых учреждений по установленной процедуре. Решение о применении процедуры по избранному банку принимается Кабмином и направляется для выполнения в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Фонд продает акции неплатежеспособного системно важного банка в полном объеме (доля, не принадлежащая государству) Министерству финансов Украины за 1 гривну", — рассказал Евгений Артюхов описанную в законопроекте №8069 процедуру национализации системно важного банка.

Национализация Альфа-Банка, вопреки сложившимся в информполе слухам и опасениям, не приведет к каким-либо сложностям у клиентов этого банка – как клиентов-юрлиц, так и клиентов среди граждан Украины. Потому что собственник в лице государства будет вынужден докапитализировать банк, завести в банк наблюдательный совет и нового главу правления, позаботиться о бесперебойной работе банка и соблюдении им всех нормативов НБУ. Конечно же, для этого придется вносить изменения в закон о госбюджете на 2023 год, ведь необходимо будет предусмотреть средства на пополнение капитала банка. Но каких-то кардинальных изменений для клиентов банка после его национализации быть не должно.

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"Думаю, смена владельцев неизбежна, потому что война. Не берусь судить, когда это может произойти по времени. И, скорее всего, это изменение произойдет именно в форме национализации, потому что маловероятно найти частных собственников, которые пригодятся купить банк в Украине во время войны, а затем еще докапитализировать его", — говорит Евгений Дубогрыз. И добавляет: за деньги в банке переживать не стоит — если банк будет национализирован, то, напротив, клиенты прекратят бежать из банка, ведь частные клиенты воспринимают госбанки, как спасительную гавань.

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Если государство войдет в капитал Альфа-Банка, то это не будет "навсегда госбанк", ведь в 2020 году в Минфине уже составили план по уменьшению доли государства в банковской системе (речь идет о продаже стратегическим и портфельным инвесторам акций госбанков – ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка).

При появлении пятого госбанка (в случае национализации Альфа-Банка) такой банк, вероятно, будет добавлен в план государства по продаже государственных банковских активов. Конечно, речь идет о поствоенном периоде, когда будет шанс получить приток инвестиций, а значит, и хорошие предложения на банковские активы Украины от крупных инвесторов.