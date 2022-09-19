Большая конфискация. Что ждет российские и белорусские активы в Украине

Бюро экономической безопасности ежедневно отчитывается об аресте компаний и счетов россиян в Украине. Фокус выяснил, как связанные с РФ деньги и компании попадают под арест и что происходит с миллиардами агрессора потом.

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Когда в Киеве после деоккупации Киевской области начали возобновлять работу магазины, рестораны и торговые центры, один из крупнейших ТРЦ столицы – Ocean Plaza так и не открылся. Ведь по решению суда это предприятие арестовали и передали в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Поводом для ареста стала связь владельца 67% акций с российским олигархом из близкого окружения Владимира Путина — Аркадием Ротенбергом.

[ + – ] Один из крупнейших ТРЦ в Украине Ocean Plaza закрыли из-за связи с приближенным к Путину Аркадием Ротенбергом

Это — не единственный прецедент остановки российского бизнеса в Украине. Если во время президентства Виктора Януковича российский капитал в Украине чувствовал себя уверенно и планировал дальнейшую экспансию, то после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году существование бизнеса РФ в Украине несколько усложнилось, а после 24 февраля 2022 года уже формально стало невозможным.

Конфискация по закону. Каковы правовые пути для взыскания имущества россиян

Как пояснили Фокусу опрошенные эксперты, в Украине есть ряд правовых путей для ареста и конфискации имущества, связанного со страной-агрессором. В частности, управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", адвокат Игорь Чудовский указывает на принятый 12 мая 2022 года закон о конфискации имущества россиян и белорусов (№7194). Речь идет об изменениях, принятых в уже действующий в Украине Закон "О санкциях".

"Этот закон предусматривает возможность конфискации и взыскания в доход государства активов физических или юридических лицу, а также активов, которыми эти лица могут прямо или косвенно распоряжаться, – уточняет Чудовский. – Речь идет о полном лишении граждан РФ и РБ права собственности на имущество в Украине и за ее пределами".

Агия Загребельская, основательница Лиги антитраста, отмечает, что правовой механизм обращения с активами, связанными со страной-агрессором, был предусмотрен законом "О санкциях" и предполагает следующий алгоритм:

Президент или Верховная Рада (с постановлением) или Кабинет министров (коллегиально) или Служба безопасности Украины или Национальный банк обращаются в СНБО по поводу блокирования российского актива

СНБО принимает решение

Решение СНБО утверждается президентом

Минюст готовит необходимые документы по этому активу и обращается в ВАКС

ВАКС принимает решение о конфискации

обжалование, исполнение решения ВАКС

Агия Загребельская добавляет, что в итоге российские активы в Украине ожидает конфискация, продажа и покрытие за счет вырученных средств части нанесенного агрессией России ущерба. Однако собеседнице Фокуса пока не известны успешные прецеденты исполнения этого алгоритма.

В АРМА на запрос Фокуса ответили, что сегодня в Украине действуют три механизма, в рамках которых разыскиваются, арестовываются и конфискуются российские и белорусские активы:

Принудительное изъятие активов на основе решения СНБО и указа президента без решения суда

Взыскание активов в пользу государства после наложения санкций после решения Высшего антикоррупционного суда

Арест и конфискация активов по решению суда в рамках уголовных производств

"Именно третий путь используется наиболее часто. Правоохранители возбуждают против россиян, белорусов и коллаборантов уголовные дела, налагают арест на их активы и во многих, но не во всех случаях, передают их в управление АРМА", — уточняют в агентстве.

Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) подтверждает, что в настоящее время правоохранительные органы действуют преимущественно в рамках традиционного законодательства — прежде всего, статьи Уголовного Кодекса Украины №110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), а также по финансовым статьям (уклонение от уплаты налогов, отмывание грязных денег и т.п.).

[ + – ] Арестованные активы РФ и Беларуси передаются в управление АРМА Фото: 24 Канал

Важно понимать, что передача актива в управление АРМА не является конфискацией, национализацией или взысканием в пользу государства. Это – предоставление государству в лице АРМА права временно пользоваться и распоряжаться активами, пока суд не решит их окончательно конфисковать или же вернуть владельцам.

Для сохранения стоимости активов АРМА применяет следующие шаги:

по решению суда передает недвижимость, доли в уставных капиталах, транспорт в управление на основе договора. Управители получают вознаграждение от общего дохода с актива и платят налоги в бюджет

по решению суда реализует на открытых торгах движимое имущество, быстро портящееся или теряющее стоимость, и размещает средства от продажи на банковских депозитах с начислением процентов.

хранит на депозитных счетах арестованные средства

Российский след. Какую собственность агрессора арестовывают в Украине

Как сообщили Фокусу в АРМА, с апреля 2022 года в Украине приняли более 170 судебных постановлений о передаче активов в управление агентству. Это в разы больше, чем за предыдущие годы работы с 2015 года. Около 2/3 решений касаются российских и белорусских активов.

Для отбора управляющих для этих активов АРМА объявило более 120 публичных конкурсов. В результате были выбраны управляющие для следующих активов:

Глуховский карьер кварцитов

российские морские суда

ряд объектов недвижимости

транспорт и спецтехника

Также с помощью правительства АРМА передало в управление госкомпаниям следующие стратегические активы:

сеть АЗС Glusco (связана с подсанкционным пророссийским бизнесменом Виктором Медведчуком), на базе которой "Нафтогаз" анонсировал открытие новой сети U.GO

26 региональных операторов газораспределительных систем

[ + – ] Сеть АЗК Glusco, связанная с Медведчуком, может открыться с новой вывеской Фото: ЭП

Из числа арестованных российских активов Дмитрий Горюнов выделяет следующие знаковые кейсы:

ценные бумаги кипрских компаний Михаила Фридмана и его собственная доля в Альфа-Банке (Украина)

доля российской компании "РУСАЛ" в Николаевском глиноземном заводе (владелец – россиянин Олег Дерипаска)

Демуринский ГКЗ (владелец — Михаил Шелков)

Карпатнефтехим (владельцы — Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий)

два бетонных завода AEROC (владеет Андрей Молчанов)

производитель пищевых полуфабрикатов ТМ "Ермолино" (владелец — Илья Александров)

парфюмерная сеть Brocard (владеет Татьяна Володина)

доля в ТРЦ Ocean Plaza (владелец — Аркадий Ротенберг)

сеть заправок AMIC (формально владеют граждане Австрии, но связівают с российским "Лукойлом")

гостиницы "Лыбидь" в Киеве и "Днестр" во Львове (владеет Наталья Селиванова)

Киевский картонно-бумажный комбинат (владелец — Владимир Крупчак)

активы Газпрома, Росатома, Ростеха и Татнефти (полная или частичная государственная собственность РФ)

[ + – ] В Украине арестовали корпоративные права и товары известной сети магазинов парфюмерии Brocard

Кроме того, арестованы активы белорусских компаний:

топливная компания "БНК-Украина"

нефтесервисная компания "Сервис-Ойл"

Ряд других компаний, владельцами которых выступают граждане Беларуси

Имущество белорусских компаний (фуры, вагоны)

[ + – ] В список арестованного имущества попала топливная компания "БНК-Украина" белорусского происхождения

Однако далеко не все арестованное в Украине имущество уже передано АРМА.

Многие активы, связанные с агрессором, вероятно, еще остаются скрытыми за номинальными владельцами. Но есть прецеденты ареста и таких объектов. Дмитрий Горюнов приводит в пример ТРЦ "Мармелад" в Киеве. Ведь в Национальной полиции Украины установили, что фактическими владельцами части этого предприятия выступают чиновники РФ, а прибыль от деятельности ТРЦ вполне могла направляться ​​на финансирование подрывной деятельности против Украины.

Замороженные миллиарды. Сколько стоит имущество россиян в Украине

Российский бизнес оставил в Украине глубокий след, и его стоимость должна быть существенной по масштабам украинской экономики. Однако пока, очевидно, речь идет о "вершине айсберга".

"По состоянию на конец июня Бюро экономической безопасности сообщало об аресте активов на 31 млрд грн. Если к этому добавить суммы из всех последующих сообщений об отдельных прецедентах, выходит примерно 53 млрд грн", — уточняет Дмитрий Горюнов.

Пока в Украине нашли и арестовали имущество россиян и белорусов на сумму 53 млрд грн. Однако это — вершина айсберга.

В АРМА сообщают, что стоимость переданных агентству активов измеряется десятками миллиардов гривен.

"Когда нам передается определенный актив, никто не проводит его профессиональную оценку, поэтому эти цифры очень приблизительны, — отмечают в АРМА. — Правоохранители ориентируются на средние рыночные цены, используя общую методологию". В АРМА добавляют, что точная стоимость активов становится понятна после проведения конкурсов по отбору управляющих, так как при этом привлекают профессиональных оценщиков.

Любые суммы пока не могут быть окончательными, поскольку поиск активов, связанных с агрессором, продолжается.

"Здесь следует обратить внимание на иностранные инвестиции, которые приходили в Украину, — подчеркивает Виталий Сокуренко, адвокат АО Legal Strategy. – Очень большая часть из них поступала из оффшоров – Кипра, Панамы, Вирджинских островов. И, по меньшей мере, половина этих инвестиций была от РФ и украинских "толстосумов". Установление, кто именно выступает конечным бенефициаром этих активов, — очень непростая работа".

Кроме того, в условиях войны активы невозможно продать компанию новому владельцу по реальной цене, поэтому их оценка пока довольно относительна. "Реализовать активы в наших условиях можно, но только за небольшие суммы — около одной десятой от реальной стоимости, — продолжает Виталий Сокуренко. — Исходя из экономической логики, это имущество лучше передать в управление, а продавать только тогда, когда его стоимость будет выше".

Все для победы. Есть ли в Украине примеры конфискации активов врага

Как сообщают в АРМА, в рамках санкционного механизма Высший антикоррупционный суд (ВАКС) недавно принял первое решение о конфискации активов, связанных с российским олигархом Владимиром Евтушенковым, а именно:

17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тыс. кв.

42,09% ООО "Электрозавод-ВИТ" (Запорожье)

59,2% ООО "ИТМ-Украина" (Киев)

59,2% ООО "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев)

42,09% в ООО "Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис" (Запорожье)

34,21% в АО Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения.

Также в АРМА добавляют, что в рамках механизма изъятия российских активов в начале августа 2022 правительство приняло решение относительно конфискации 900 объектов собственности России в пользу Украины.

Кроме материальных активов под арест попадают и денежные средства. Их еще в начале войны в АРМА предложили направлять на финансирование госбюджета путем покупки военных облигаций.

"После совместной работы с народными депутатами над изменениями законодательства и длительных усилий по реализации нового механизма АРМА приобрело первый пакет ценных бумаг на сумму 150 млн грн, которые правительство может использовать для укрепления обороноспособности", — сообщают в АРМА.

По сравнению с масштабом расходов Украины на войну и нанесенным агрессором ущербом 150 млн выглядят каплей в море. Однако депозитный портфель АРМА продолжает расти за счет передачи арестованных средств и получения денег от продажи имущества, а механизм для использования замороженных средств для обороны государства уже запущен.

Пока розыск, арест и конфискация российского имущества в Украине продолжается, в СМИ появилась информация о том, что вышеупомянутый ТРЦ Ocean Plaza возобновляет работу. Это стало возможным после того, как Печерский суд Киева выдал разрешение на пользование коммерческим объектом.

Ситуацию объяснили в компании UDP, владеющей в ТРЦ долей в 33%. "Решение суда, которым украинскому владельцу (компании UDP) возвращено право управления собственным пакетом акций, только разблокирует право пользования объектом. А именно – право на ведение хоздеятельности, которое позволит ТРЦ возобновить работу и вместо убытков генерировать государству как новому управляющему (в лице АРМА) – доходы", — уточнили в компании. Пресс-служба UDP добавляет, что руководство компании решило перечислять в госбюджет всю прибыль иностранного акционера. Соответственно, две трети от общей прибыли Ocean Plaza получит Украина. Но перейдет ли в итоге весь торговый центр Украине, будет решать суд.

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