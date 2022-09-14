ТРЦ Ocean Plaza в Киеве объявил о возобновлении работы в октябре

Это стало возможным после того, как Печерский суд Киева выдал разрешение на пользование коммерческим объектом.

Related video

Один из крупнейших киевских ТРЦ "Ocean Plaza" возобновит работу в октябре 2022 года. Об этом говорится на Facebook-странице ТРЦ.

Это стало возможным после того, как Печерский суд Киева выдал разрешение на пользование коммерческим объектом. Ранее решением суда был снят арест с торгово-развлекательного центра и со счетов его компании-собственника. Также были разблокированы счета владельца ТРЦ, но был выдан запрет на расходные операции вне Украины.

Что известно об аресте "Ocean Plaza"

Торгово-развлекательный центр прекратил работу после нового вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года. Исключением стал лишь нулевой этаж, где находился супермаркет "Ашан" и еще несколько магазинов. С 25 июля ТРЦ полностью прекратил работу.

Уже в начале августа генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве передали в управление Национального агентства Украины по вопросам розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Считается, что контрольным пакетом акций владеют структуры, близкие к Аркадию Ротенбергу, другу российского президента Владимира Путина.

Напомним, 5 августа появилась информация, что ТРЦ Ocean Plaza откроется 11 августа. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на письмо, которое предприятие разослало арендаторам. Администрация попросила их подготовить помещения к этой дате и пообещала вскоре проинформировать о порядке проведения работ и ввозе или вывозе товаров.

Тем временем правительство разрешило Агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) купить военные облигации, использовав для сделки арестованные активы россиян и деньги перешедших на сторону врага предателей.

Также ранее Фокус писал, что в Украине заблокировали корпоративные права и активы двух компаний, руководство которых подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 50 миллионов гривен. Как сообщил экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, одной из таких компаний является сеть косметики Brocard.