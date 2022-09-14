ТРЦ Ocean Plaza у Києві оголосив про відновлення роботи у жовтні

Це стало можливо після того, як Печерський суд Києва видав дозвіл на користування комерційним об'єктом.

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Один із найбільших київських ТРЦ "Ocean Plaza" відновить роботу у жовтні 2022 року. Про це йдеться на Facebook-сторінці ТРЦ.

Це стало можливо після того, як Печерський суд Києва видав дозвіл на користування комерційним об'єктом. Раніше рішенням суду знято арешт із торгово-розважального центру та з рахунків його компанії-власника. Також розблоковано рахунки власника ТРЦ, але видано заборону на видаткові операції поза Україною.

Що відомо про арешт "Ocean Plaza"

Торгово-розважальний центр припинив роботу після нового вторгнення російських військ до України 24 лютого 2022 року. Винятком став лише нульовий поверх, де знаходився супермаркет "Ашан" та ще кілька магазинів. З 25 липня ТРЦ повністю припинив роботу.

Вже на початку серпня генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що один із найбільших торгово-розважальних центрів у Києві передали до управління Національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА). Вважається, що контрольним пакетом акцій володіють структури, близькі до Аркадія Ротенберга, друга російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, 5 серпня з'явилася інформація, що ТРЦ "Ocean Plaza" відчиниться 11 серпня. Про це повідомило видання Forbes з посиланням на лист, який підприємство надіслало орендарям. Адміністрація попросила їх підготувати приміщення до цієї дати та пообіцяла незабаром поінформувати про порядок проведення робіт та ввезення чи вивезення товарів.

Тим часом уряд дозволив Агентству України з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) купити військові облігації, використавши для угоди заарештовані активи росіян та гроші зрадників, які перейшли на бік ворога.

Також раніше Фокус писав, що в Україні заблокували корпоративні права та активи двох компаній, керівництво яких підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму понад 50 мільйонів гривень. Як повідомив економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай, однією із таких компаній є мережа косметики Brocard.