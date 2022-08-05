Київський ТРЦ Ocean Plaza відкриється 11 серпня, – ЗМІ

Раніше торговий центр хотіли націоналізувати, оскільки співвласниками підприємства є росіяни з оточення російського президента.

Один із найбільших столичних ТРЦ "Ocean Plaza" відновить роботу з 11 серпня, повідомляє Forbes із посиланням на лист, який підприємство надіслало орендарям.

Адміністрація попросила їх підготувати приміщення до цієї дати та пообіцяла незабаром поінформувати про порядок проведення робіт і ввезення чи вивезення товарів.

Видання зазначає, що російська "ТПС Недвижимость" у 2012 році купила "Ocean Plaza" у забудовника об'єкту — компанії Василя Хмельницького та Андрія Іванова. Співвласником російської компанії є Лілія Ротенберг, дочка олігарха Аркадія Ротенберга, який входить до ближнього кола президента Росії Володимира Путіна.

Джерела Forbes повідомили, що ТРЦ простоював вимушено, оскільки майже 60% орендарів відмовилися працювати з ним після повномасштабного російського вторгнення. Тим часом раніше "Ocean Plaza" був прибутковим підприємством. Чистий дохід Інвестиційної спілки "Либідь", власника торговими марками "Ocean Plaza", у 2020-му становив 832 млн грн, у 2019-му — майже 1,3 млрд грн.

Наприкінці липня пресслужбі компанії "Ашан", магазин якої знаходиться на нульовому поверсі ТРЦ, повідомила, що "Ocean Plaza" повністю припинив роботу. ЗМІ припустили, що причиною цього стало побоювання власників, що підприємство націоналізують. Цей крок радник голови МВС Антон Геращенко анонсував ще в лютому.

Наприкінці липня стало відомо, що в офісі президента роздумують над тим, як правильно оформити націоналізацію. Проблеми виникли через заплутану структуру власності ТРЦ.

Як повідомлялося, у липні заарештували корпоративні права та нерухомість 11 українських підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські держкорпорації "Роснефть", "Росатом" та "Газпром".