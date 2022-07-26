У Києві закрився торговий центр "Ocean Plaza", співвласником якого називають друга Путіна

ЗМІ припускають, що причиною закриття ТРЦ, власників якого пов'язують зі структурами, близькими до друга Путіна Аркадія Ротенберга, стало бажання уникнути націоналізації.

Один із найбільших київських торгово-розважальних центром "Ocean Plaza" закрився після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Винятком став лише нульовий поверх ТРЦ, де розташовувався супермаркет "Ашан" і ще кілька магазинів. Однак із 25 липня "Ocean Plaza" повністю припинив роботу, повідомили в пресслужбі компанії "Ашан".

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"Магазин тимчасово не працюватиме. Адміністрація "Ocean Plaza" повідомила про припинення роботи торговельного центру", — йдеться у повідомленні компанії.

Точні дані про те, кому належить "Ocean Plaza", не публікують, але вважається, що контрольний пакет акцій належить структурам, близьким до Аркадія Ротенберга, друга російського президента Володимира Путіна.

Незабаром після початку вторгнення радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що економіку та зруйновану інфраструктуру України відновлюватимуть за рахунок конфіскації майна росіян. "Почнемо з ТРЦ "Ocean Plaza", який належить дружбанам Путіна — братам Ротенбергам", — пообіцяв Геращенко.

Навесні колишній власник 33% акцій Ocean Plaza український бізнесмен Василь Хмельницький в інтерв'ю Forbes розповів, що "51% точно належать російській компанії", але не став уточнювати, який саме.

Звістка про закриття "Ocean Plaza" надійшла незабаром після новини про те, що Солом'янський районний суд наклав арешт на частину столичного ТРЦ "Мармелад" вартістю 1,2 млрд грн, власниками якого є члени уряду РФ.

Останнім часом повідомлення про арешт російських активів, які перебувають в Україні, — не рідкість. Наприклад, на початку червня заарештували активи компанії-виробника бетонних конструкцій, яка належала людям з оточення Путіна. За даними СБУ, кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, які причетні до фінансування діяльності "Л/ДНР".

У липні заарештували корпоративні права та нерухомість 11 українських підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські держкорпорації "Роснефть", "Росатом" і "Газпром".

Також стало відомо про арешт майна російського бізнесмена Олександра Орлова на суму понад 400 млн грн. Йому належали ресторани Queen та Eshak.