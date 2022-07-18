Майна на $400 млн: в Україні суд заарештував ресторани мільйонера з РФ

Власник ресторанів Queen та Eshak Олександр Орлов намагався уникнути санкцій, проте цьому завадило Бюро економічної безпеки.

Суд заарештував майно російського бізнесмена в Україні на понад 400 мільйонів гривень. Йдеться мережі громадського харчування та розважальних закладах, розташованих у різних містах країни. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

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Слідчі встановили, що мільйонер намагався уникнути санкцій та вилучення прав власності, тому за фіктивними угодами намагався вивести активи зі своєї власності. Рішення про арешт майна росіянина виніс слідчий суддя.

БЕБ не вказало, про активи якого саме російського підприємця було ухвалено рішення, проте агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело вказало, що йдеться про власника Buldozer Group Олександра Орлова.

Олександр Орлов: чим відомий

Бізнесмен народився у Москві 6 вересня 1971 року. У 2001 році став президентом ресторанного холдингу Bulldozer Group, до якого входить понад 80 закладів. Орлов є фундатором мережі закладів "Тануки".

До групи компаній російського мільйонера, за даними ЗМІ, входять такі заклади, як Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Риба Пила та інші. У березні цього року український підрозділ холдингу Buldozer Group повідомив про припинення співпраці з материнською компанією Buldozer Group.

Нагадаємо, нещодавно українські правоохоронці заарештували в Україні корпоративні права та нерухомість 11 українських підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські держкорпорації "Роснефть", "Росатом" та "Газпром".

А в червні стало відомо про арешт активів IDS Group Ukraine, що належить російському олігарху Михайлу Фрідману. Група компаній володіє підприємствами по "Моршинській" та "Миргородській". Бізнесмен раніше потрапив під санкції США, ЄС та Великобританії.