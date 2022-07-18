Имущества на $400 млн: в Украине суд арестовал рестораны миллионера из РФ

Владелец ресторанов Queen и Eshak Александр Орлов пытался избежать санкций, однако этому помешало Бюро экономической безопасности.

Суд арестовал имущество российского бизнесмена в Украине на сумму более 400 миллионов гривен. Речь идет сети общепита и развлекательных заведениях, расположенных в разных городах страны. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

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Следователи установили, что миллионер пытался избежать санкций и изъятия прав собственности, поэтому по фиктивным сделкам пытался вывести активы из своей собственности. Решение об аресте имущества россиянина вынес следственный судья.

БЭБ не указало, об активах какого именно российского предпринимателя было принято решение, однако агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник указало, что речь идет о владельце Buldozer Group Александре Орлове.

Александр Орлов: чем известен

Бизнесмен родился в Москве 6 сентября 1971 года. В 2001 году стал президентом ресторанного холдинга Bulldozer Group, в который входит более 80 заведений. Орлов является основателем сети заведений "Тануки".

В группу компаний российского миллионера, по данным СМИ, входят такие заведения, как Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила и другие. В марте этого года украинское подразделение холдинга Buldozer Group сообщило о прекращении сотрудничества с материнской компанией Buldozer Group.

Напомним, недавно украинские правоохранители арестовали в Украине корпоративные права и недвижимость 11 украинских предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские госкорпорации "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".

А в июне стало известно об аресте активов IDS Group Ukraine, принадлежащей российскому олигарху Михаилу Фридману. Группа компаний владеет предприятиями по "Моршинской" и "Миргородской". Бизнесмен ранее попал под санкции США, ЕС и Великобритании.