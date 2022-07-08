Спецслужбы арестовали украинские активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома" — СБУ

Корпоративные права и недвижимость 11 принадлежащих россиянам предприятий оценивают в сумму свыше 2 млрд грн.

В Украине арестовали корпоративные права и недвижимость 11 украинских предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские госкорпорации "Роснефть", "Росатом" и "Газпром". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Среди арестованных активов 46 объектов недвижимости, собственники которых не успели переписать их на подставных лиц. Общую стоимость арестованного имущества оценивают в сумму свыше 2,1 млрд грн.

По данным ведомства, часть прибыли принадлежавших россиянам предприятий направлялась на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп. Это стало основанием для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу Украины", — подчеркнули в пресс-службе СБУ.

Какие активы россиян арестовывали ранее?

Поиск и арест российских активов в Украине после февральского вторжения российской армии стал одним из заметных направлений деятельности спецслужб.

25 июня стало известно об аресте здания в Подольском районе столицы общей площадью 1000 квадратных метров и стоимостью около 60 млн грн. Полиция в ходе расследования источников финансирования российской армии установила, что здание принадлежит акционерному обществу, подчиненному напрямую "Росатому".

В конце июня СБУ сообщила, что по ее инициативе были арестованы корпоративные права турагентства TUI. Основанием для этого стало то, что конечным бенефициаром компании является российский олигарх Алексей Мордашев, которого считают приближенным к президенту РФ Владимиру Путину.

В середине июня стало известно об аресте активов компании IDS Group Ukraine, которая принадлежит олигарху Михаилу Фридману. Компания владеет предприятиями по производству минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская".