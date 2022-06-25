Больше не поможет оккупанту: в Киеве арестовали здание "Росатома" стоимостью 60 млн грн

Организация скрыла свое происхождение, не внеся данные в Государственный реестр прав на недвижимость. Вскоре объектом будет распоряжаться АРМА.

В Киеве Печерский суд арестовал здание, принадлежащее российской государственной корпорации "Росатом". Пресс-служба Национальной полиции раскрыла подробности на официальном сайте.

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Сотрудники полиции рассследовали финансирование армии РФ и обнаружили, что акционерное общество, созданное по приказу президента Владимира Путина и подчиненное напрямую "Росатому", владеет зданием в Подольском районе общей площадью 1000 квадратных метров. Эксперты оценили объект в 60 миллионов гривен. Как выяснило следствие, владельцы скрыли информацию о здании, поэтому не внесли данные о нем в Государственный реестр прав на недвижимость, хотя она указана в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

Полицейские обыскали здание, а вскоре Печерский районный суд распорядился арестовать его по ходатайству Офиса генерального прокурора. Теперь имущество, связанное с "Росатомом", передают в распоряжение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Фото: Нацполиция

Ранее в Украине наложили арест на имущество российских бизнесменов, спонсирующих "Л/ДНР" и "Единую Россию". АРМА передали активы крупной компании, которая занимается производством бетонных конструкций. Как оказалось, бенефициарные владельцы поддерживают российскую агрессию, а один из них состоит в окружении Владимира Путина и строит недвижимость для спецслужб и военнослужащих РФ.

В июне также арестовали активы белорусской компании, причастной к финансированию российского вторжения. СБУ выяснила, что предприятие покупало в России нефтепродукты, экспортировало топливо в Украину, а налоги оплачивало в обеих странах. Стоимость арестованных активов оценили в 20 млрд грн.