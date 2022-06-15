Арестованы активы белорусской компании, причастной к финансированию вторжения РФ, — СБУ

По данным силовиков, фирма закупала сырье на территории России и уплачивала налоги в бюджету обеих стран.

Служба безопасности сообщила об аресте активов белорусской топливой компании, которую подозревают в финансировании военной агрессии РФ в Украине. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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По данным правоохранителей, среди арестованных активов — корпоративные права и банковские счета, общая стоимость которых оценивается почти в 20 миллионов гривен.

В СБУ утверждают, что белорусская компания специализируется на оптовой продаже различных видов топлива, а в течение последнего года фирма экспортировала на территорию Украины нефтепродуктов на сумму около 20 млрд гривен.

"Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в РФ и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран. Учитывая это, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии России против Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители также отмечают, что все арестованные активы были переданы в управление национальному агентству АРМА. Расследование в отношении белорусской компании в рамках производства осуществлялась сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110-2 — "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины";

ч. 5 ст. 191 — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного или состояния".

Служба безопасности в своем пресс-релизе не указывает название компании, которую подозревают в финансировании военной агрессии РФ. Однако, на заблюренных снимках можно рассмотреть дизайн "БНК-Украина", которая является дочерней фирмы крупнейшего белорусского нефтетрейдера "Белорусская нефтяная компания".

[ + – ] СБУ сообщила об аресте активов топливной компании БНК [ + – ] СБУ сообщила об аресте активов топливной компании БНК

Напомним, ранее ГБР сообщало об аресте газа "Укрнафты", который был продан на аукционе по заниженным почти в два раза ценам. По данным правоохранителей, реализация топлива полугосударственной компанией на сфальсифицированном аукционе нанесла ущерб на сумму почти в 300 миллионов гривен.

Также сообщалось, что Кабмин передал в распоряжение "Нафтогаза" сеть украинских АЗС, которую связывали с обвиняемым в госизмене Виктором Медведчуком.