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Экономика Российско-украинская война

Арестованы активы белорусской компании, причастной к финансированию вторжения РФ, — СБУ

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БНК СБУ арест активы имущество вторжение финансирование Россия топливо нефтепродукты
СБУ сообщила об аресте активов топливной компании БНК

По данным силовиков, фирма закупала сырье на территории России и уплачивала налоги в бюджету обеих стран.

Служба безопасности сообщила об аресте активов белорусской топливой компании, которую подозревают в финансировании военной агрессии РФ в Украине. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

По данным правоохранителей, среди арестованных активов — корпоративные права и банковские счета, общая стоимость которых оценивается почти в 20 миллионов гривен.

В СБУ утверждают, что белорусская компания специализируется на оптовой продаже различных видов топлива, а в течение последнего года фирма экспортировала на территорию Украины нефтепродуктов на сумму около 20 млрд гривен.

"Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в РФ и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран. Учитывая это, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии России против Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители также отмечают, что все арестованные активы были переданы в управление национальному агентству АРМА. Расследование в отношении белорусской компании в рамках производства осуществлялась сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110-2 — "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины";
  • ч. 5 ст. 191 — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного или состояния".

Служба безопасности в своем пресс-релизе не указывает название компании, которую подозревают в финансировании военной агрессии РФ. Однако, на заблюренных снимках можно рассмотреть дизайн "БНК-Украина", которая является дочерней фирмы крупнейшего белорусского нефтетрейдера "Белорусская нефтяная компания".

БНК СБУ арест активы имущество вторжение финансирование Россия
СБУ сообщила об аресте активов топливной компании БНК
БНК СБУ арест активы имущество вторжение финансирование Россия
СБУ сообщила об аресте активов топливной компании БНК

Напомним, ранее ГБР сообщало об аресте газа "Укрнафты", который был продан на аукционе по заниженным почти в два раза ценам. По данным правоохранителей, реализация топлива полугосударственной компанией на сфальсифицированном аукционе нанесла ущерб на сумму почти в 300 миллионов гривен.

Также сообщалось, что Кабмин передал в распоряжение "Нафтогаза" сеть украинских АЗС, которую связывали с обвиняемым в госизмене Виктором Медведчуком.