Суд арестовал газ "Укрнафты", проданный на бирже по вдвое заниженным ценам, — ГБР

По данным правоохранителей, реализация топлива на сфальсифицированном аукционе нанесла ущерб предприятию на сумму в свыше 300 млн гривен.

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Суд арестовал сжиженный газ, который был продан полугосударственной компанией "Укрнафта" на бирже по заниженным вдвое ценам. Об этом информирует пресс-центр Государственного бюро расследований.

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Сообщается, что ГБР расследует уголовное производство о неправомерных действиях компании "Укрнафта" в период с апреля по май 2022 года — в условиях дефицита топлива в Украине.

По данным ведомства, полугосударственное предприятие продало на бирже, которая не получала лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках, сжиженный газ по заниженным ценам.

В ГБР утверждают, что аукцион имеет признаки фальсификации, поскольку победители смогли приобрести топливо почти по 28 тысяч за тонну, хотя в этот же день на другой бирже товар реализовывался по стоимости в 55 тысяч гривен. Более того, как сообщают правоохранители, другие участники торгов свои предложения по цене не выдвигали.

"Сумма нанесенного ущерба предприятию, в котором значительная государственная доля, может составить более 300 млн гривен", — продолжили в ГБР и добавили, что уголовное производство было начато по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса — "Умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для самого себя или иного физического или юридического лица, использование должностными лицами служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло за собой тяжкие последствия".

Офис Генпрокурора утверждает, что в апреле 2022 года "Укрнафта" на аукционе с признаками фальсификации продала свыше 14 тис. тонн сжиженного газа, который, по ходатайству прокуроров, был арестован.

"Укрнафта" — крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, которая функционирует как единый производственно-хозяйственный комплекс. 50%+1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". В 2015 году украинские СМИ утверждали, что 42% акций "Укрнафты" принадлежат компаниям, входящие в структуру группы "Приват", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Напомним, в Украине стартовали проверки на АЗС, на которых продают топливо по слишком завышенным ценам. В Госпродпотребслужбу начали поступать жалобы от граждан о слишком завышенных ценах на топливо, отсутствие чеков и невозможност выбрать способ оплаты.

Также сообщалось, что Кабмин приостановил государственное регулирование цен на топливо в условиях дефицита бензина, газа и ДТ.