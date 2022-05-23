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Авто Ситуация с бензином в Украине

В Украине начали проверять АЗС из-за высоких цен на топливо

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В Черновицкой области дизель продавали по 70 гривен за литр

Госпродпотребслужба начала проверять сети АЗС, продающие слишком дорогое топливо. Нарушителей будут наказывать.

В Украине начались проверки АЗС, продающих бензин и дизель по слишком завышенным ценам. Проводит их Госпродпотребслужба совместно с военными администрациями Нацполицией и Государственной налоговой службой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что после отмены госрегулирования цен на топливо в Госпродпотребслужбу начали поступать жалобы о слишком завышенных ценах на топливо, отсутствие чеков и невозможность выбрать способ оплаты. На основе этих заявлений и проводятся проверки.

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АЗС, продающие слишком дорогое топливо, будут штрафовать

В частности, в Черновицкой области проверяющие пришли на пять АЗС ООО "ПП-ОЙЛ", где цена дизеля достигала 70 гривен за литр. После проверки дорогое топливо прекратили продавать.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что завышение цен в условиях военного положения недопустимо и нарушителям грозят штрафы и другие методы административного воздействия.

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Напомним, что после отмены госрегулирования цены на АЗС в Украине резко подскочили. Вместе с тем, бензина и дизеля в продаже стало больше. В частности, в Киеве обещают побороть дефицит топлива до конца мая.

Также Фокус сообщал, что Польша предоставит Украине крупную партию бензина из своих запасов.