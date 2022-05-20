Украина могла избежать шока от роста цен на бензин и дизель, — эксперт

Опрошенные Фокусом эксперты уверены, что сгладить ценовой шок от подорожания топлива могли резервы нефтепродуктов. Более того, это было одним из условий Соглашения об Ассоциации с ЕС.

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Украине важно позаботиться о создании нефтяного резерва, что указано в Соглашении об Ассоциации с ЕС, однако этого сделано не было. Об этом в комментарии Фокусу сообщил директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

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"Отдельно важен вопрос резервов. Это наши обязательства в рамках Соглашения об Ассоциации, если бы резервы были сформированы к началу войны, на момент вторжения у нас были бы лучше возможности смягчить ценовые шоки на рынке. По нефти на 90 дней резервы должны быть, по нефтепродуктам — на 61 день. Это та подушка безопасности, которая бы позволила нам за определенный период переориентироваться и наладить новую логистику, но этого не произошло, и это урок, который мы все обязаны усвоить", — подчеркнул Роман Ницович.

Нефтяные резервы - та самая подушка безопасности, что позволяет трейдерам получить время на построение новой логистики доставки топлива

Эксперты также считают, что топливный кризис подталкивает правительство к решению задач. А именно – какой у страны будет стратегия в отношении собственной нефтедобычи и нефтепереработки?

"Нужен прогнозный баланс, система мониторинга, способная установить, сколько, когда и кому нужно нефтепродуктов, и где их можно взять. Если будет поставлена задача обеспечить переработку, то сначала можно и мини-НПЗ задействовать, их в стране более ста субъектов. Сейчас это "серая зона", где годами остаются эти предприятия", — отмечает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. Подробно о ситуации с нефтедобычей и нефтепродуктами в Украине – в новой статье Фокуса "В поисках "черного золота". Как нефтедобыча поможет украинцам свободно покупать бензин".

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В поисках "черного золота". Как нефтедобыча поможет украинцам свободно покупать бензин

Ранее Фокус писал, что Кабинет Министров Украины временно отменил государственное регулирование цен на газ, бензин и дизельное топливо, чтобы преодолеть кризис, возникший вследствие военной агрессии РФ.

Напомним, правительство существенно снизило требования к производителям бензина и дизеля, что фактически легализирует подпольные мини-НПЗ.

Как сообщил в своей колонке эксперт Сергей Куюн, даже если правительство позволит продавать сейчас по 100 грн/л, горючее на заправках не появится.