В поисках "черного золота". Как нефтедобыча поможет украинцам свободно покупать бензин

Украинские недра обладают не слишком большими запасами нефти, однако при разумном подходе и инвестициях в нефтедобычу эти ресурсы смогут обеспечить страну и ее предприятия нефтяным сырьем.

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В 2021 году компании Украины добыли 1,65 млн. кубометров нефти и 0,5 млн. кубометров нефтяного газа, об этом сообщает Госстат.

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Добыча нефти за 2021 год сократилась на 1%, то есть, по сути, два года подряд уровень объема добытой нефти не менялся. Хотя в планах у компаний и было наращивание нефтедобычи. В частности, об этом прошлой осенью заявлял глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который отмечал, что "Нафтогаз" намерен значительно увеличить нефтедобычу. Сегодня государственной компании принадлежит 50%+1 акция компании "Укрнафта" — лидера по добыче нефти в стране.

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Лидером в нефтедобыче Украины долгие годы является одна компания – "Укрнафта", которая наполовину принадлежит государству, а еще 50% акций распределены между частными акционерами (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов). Согласно данным компании, в 2021 году добыча нефти и конденсата составила 1,5 млн тонн. Годом ранее у компании был аналогичный показатель. Другие компании показывают куда более скромные результаты. Например, "Полтавская газонефтяная компания" (дочернее предприятие JKX Oil&Gas plc) за прошлый год добыла всего 41,7 тыс. тонн. Еще один крупный игрок рынка – компания УНБ ("Укрнефтебурение"), которая за 2021 год добыла 76,6 тыс. тонн нефти и конденсата.

К сожалению, нефтедобыча в Украине в последние годы стагнирует. По данным Госстата, в 2017 году объем добычи нефти составил 1,5 млн. тонн, в 2018 году – 1,62 млн. тонн, в 2019 году – 1,72 млн. тонн, в 2020 – 1,67 млн. тонн, а в 2021 году – 1,65 млн. тонн.

"Процессы в нефтедобыче оцениваю негативно, поскольку наблюдается стагнация, причем, фактически не меняются из года в год объемы добычи", — сообщил Фокусу директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, у подобной плачевной ситуации в секторе нефтедобычи есть несколько фундаментальных причин.

"Причина первая – старые месторождения уже на завершающей стадии эксплуатации, исчерпаны на 80%, и нефть — обводненная, много воды, которую потом нужно удалять, а чтобы осваивать новые месторождения, нет стимулов. Вторая причина — постоянно меняется налоговая политика, постоянно меняются требования к операторам добычи. Государство уделяло намного больше внимания добыче газа и стимулированию добычи газа, а с нефтью никаких стимулов не было", — отмечает Рябцев.

С этим мнением согласен и директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович. "Не было госполитики стимулирования, в отличие от газового рынка, где были и планы, и льготы, в том числе, фискальные", — говорит Ницович.

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По данным государственного портала данных добывающей отрасли, большинство запасов углеводородов (нефти, газового конденсата и природного газа) в Украине находится в пределах Восточного нефтегазоносного региона, на который приходятся наибольшие объемы добычи. По состоянию на конец 2020 года объем балансовых запасов нефти в Украине составлял 84,8 млн. тонн. В Восточном нефтегазоносном регионе было сосредоточено 51,18% общих запасов нефти, в Западном и Южном – 35,77% и 13,05% соответственно. Причем, наибольшая часть балансовых запасов нефти — в Ивано-Франковской области (19,51%), в Полтавской (18,68%) и в Сумской (17,24%).

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Конечно, по сравнению с другими странами, Украина обладает весьма скромными запасами нефти. Например, по состоянию на конец 2021 года, оценка общих доказанных и недоказанных ресурсов нефти на континентальном шельфе Норвегии составляет 15,9 млрд см³ нефтяного эквивалента (н.э.). Добыча нефти в Норвегии в 2021 году увеличилась до 102 млн. кубометров, природного газа — до 113 млрд. кубометров. А доход Норвегии от экспорта нефти и газа только за четвертый квартал 2021 года составил $11,5 млрд.

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Однако у Украины все же есть определенный нефтяной потенциал. К тому же в стране есть существенный спрос на нефть, ведь суммарное потребление автомобильного топлива в Украине, согласно различным оценкам, превышает 11 млн. тонн в год. Это означает высокую потребность в нефти и нефтяном конденсате с целью их переработки.

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Однако долгие годы Украина была почти полностью импортозависимой от нефтепродуктов других стран, так что развивать нефтедобычу, а с ней и производство нефтепродуктов, инвесторам было неинтересно. Гораздо выгоднее было получать дизельное топливо по скандально известному нефтепроводу Виктора Медведчука, а также ввозить бензин в Украину из Беларуси (Мозырский НПЗ).

"По нефтепродуктопроводу "Самара-Западное направление" транспортируется дизель в Венгрию, там российский дизель, в том числе, и для Украины. Это было выгодно – очень дешево, трубопровод всегда дешевле, чем железная дорога, это было удобно, это всех устраивало. Внутренняя добыча стагнировала, то, что добывалось по нефти внутри страны, использовал Кременчугский НПЗ, конденсат от "Укргазвидобування" использовал Шебелинский НПЗ, и больше никому и не нужно было. И мы оставались импортозависимой страной по топливу", — констатирует Геннадий Рябцев.

Эксперт подчеркивает: в результате в стране возникла на 88% зависимость от импортного дизеля, на 75% — по нефтяному газу и на 50% — по бензину.

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Роман Ницович добавляет: украинский рынок долгие годы был импортозависимым, и на Кременчугский НПЗ, кроме нефти от "Укрнафты", также поставляли импортную нефть, да и в целом по нефтепродуктам в стране была до войны зависимость, а при наличии дешевого импортного ресурса (бензина) не было смысла развивать свою нефтедобычу.

За 2021 год импорт нефти и нефтепродуктов из Беларуси в Украину превысил $2,86 млрд., а из России за тот же 2021 год ввезли топлива на $3,43 млрд.

О том, что Украина активно ввозила нефтепродукты из Беларуси и России, говорят и данные Госстата. По данным ведомства, за 2021 год импорт нефти и нефтепродуктов из Беларуси в Украину превысил $2,86 млрд., а из России за тот же 2021 год ввезено топлива на сумму $3,43 млрд.

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Зависимость от дешевых российских и белорусских нефтепродуктов исчезла с началом войны. С одной стороны, атака на Кременчугский НПЗ, который является самым значимым игроком нефтепереработки, усугубила проблемы на рынке топлива. С другой стороны, с 24 февраля Украина прекратила поставки нефтепродуктов из Беларуси и России. То есть, условно говоря, финансовые ресурсы в сумме более $6 млрд. для закупки нефтепродуктов за границей теперь точно не будут идти на счета агрессора и его сателлита.

Однако страна погрузилась в 100%-ую зависимость от других импортных поставок: ни Кременчугский НПЗ, ни Шебелинский НПЗ не работают, а мини-НПЗ производят слишком небольшой объем, чтобы удовлетворить спрос на бензин внутри Украины. Напомним, мощности Кременчугского НПЗ до войны позволяли заводу перерабатывать до 5 млн. тонн нефти в год (свыше 14 тыс. тонн сырья в сутки). В планах завода было наращивание переработки до 7 млн. тонн сырья в год.

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Топливный кризис подталкивает правительство к решению задач, которые, по словам Геннадия Рябцева, уже давно на повестке дня. А именно – какой у страны будет стратегия в отношении собственной нефтедобычи и нефтепереработки?

"Нужен прогнозный баланс, система мониторинга, способная установить, сколько, когда и кому нужно нефтепродуктов, и где их можно взять. Если будет поставлена задача обеспечить переработку, то сначала можно и мини-НПЗ задействовать, их в стране более ста субъектов. Сейчас это "серая зона", где годами остаются эти предприятия. Но по добыче у нас, на мой взгляд, потолок – 1,9 млн. тонн в год. Если будут инвестиции, то через 7 лет получим 3 млн. тонн. Но стоит ли тратиться на это? Может, перерабатывать на давальческих условиях нашу нефть на польских или румынских заводах?" — рассуждает Геннадий Рябцев.

В случае важных стимулирующих стратегических шагов со стороны Министерства экономики компании способны нарастить добычу нефти, однако привлечь миллиарды на строительство заводов (НПЗ) – это очень сложная задача, решение которой зависит не только от того, когда закончится война, но и от того, каким будет инвестиционный климат в Украине после войны, а также, насколько велики у страны потребности в собственных НПЗ, или же импортные поставки морем могут быть более выгодными.

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Кроме того, Украине важно позаботиться о создании нефтяного резерва, что указано в Соглашении об Ассоциации с ЕС.

"Отдельно важен вопрос резервов. Это наши обязательства в рамках Соглашения об Ассоциации, если бы резервы были сформированы к началу войны, на момент вторжения у нас были бы лучше возможности смягчить ценовые шоки на рынке. По нефти на 90 дней резервы должны быть, по нефтепродуктам — на 61 день. Это та подушка безопасности, которая бы позволила нам за определенный период переориентироваться и наладить новую логистику, но этого не произошло, и это урок, который мы все обязаны усвоить", — подчеркивает Роман Ницович.