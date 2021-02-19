СНБО распорядился отобрать нефтепровод у компании, связанной с окружением Медведчука

Фирма якобы получила контроль над объектом без приватизации и согласования с Фондом государственного имущества.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение вернуть в государственную собственность часть нефтепровода "Самара — Западное направление". Подробности во время брифинга в Офисе президента рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, трансляция велась на официальной странице в "Фейсбук".

На территории Украины расположены 1433 километра нефтепровода. По словам Алексея Данилова, долгий период времени объектом неправомерно пользовались граждане Украины, которые захватили контроль неизвестными пока средствами.

"Никакой приватизации этого объекта украинской собственности не было. На наш взгляд, непонятным способом, без приватизации, без фонда госимущества оказался в собственности владельцев, которые зарегистрированы в иностранном государстве", — заявил секретарь СНБО.

Алексей Данилов сообщил, что СНБО поручило разобраться в ситуации, выяснить, кто проводил сделку и на каких основаниях граждане Украины пользовались нефтепроводом "Самара — Западное направление".

Как сообщило издание "Наші гроші", в 2015 году российский оператор "Транснефть" продал фирму "ПрикарпатЗападТранс", которая контролирует часть нефтепровода. Сейчас она якобы принадлежит швейцарской компании Industry Trading Company SA, владелец которой Анатолий Шефер — его связывают с окружением народного депутата Виктора Медведчука из "Оппозиционной платформы за жизнь". В то же время, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" трубопровод в собственность Украины не передала.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что правоохранители объявили о подозрении экс-заместителю директора ГП "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП), который якобы помог захватить нефтепровод "Самара-Западное направление". По версии следствия, подозреваемый злоупотребил своими полномочиями и предоставил суду ложное экспертное заключение. В итоге компания "ПрикарпатЗападТранс" безосновательно получила контроль над магистральным нефтепродуктопроводом.

19 февраля СНБО ввел санкции из-за финансирования терроризма против 19 юридических и 8 физических лиц из России и Украины, в списке оказались Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ограничения также коснутся их доли в телеканале "1+1". По словам Алексея Данилова, "будут поднимать все дела с 1991 года".