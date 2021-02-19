РНБО розпорядився відібрати нафтопровід у компанії, пов'язаної з оточенням Медведчука

Фірма нібито отримала контроль над об'єктом без приватизації і узгодження з Фондом державного майна.

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення повернути в державну власність частину нафтопроводу "Самара — Західний напрямок". Подробиці під час брифінгу в Офісі президента розповів секретар РНБО Олексій Данилов, трансляція велася на офіційній сторінці у "Фейсбук".

На території України розташовані тисяча чотириста тридцять три кілометри нафтопроводу. За словами Олексія Данилова, тривалий час об'єктом неправомірно користувалися громадяни України, які захопили контроль невідомими поки засобами.

"Ніякої приватизації цього об'єкта української власності не було. На наш погляд, незрозумілим способом, без приватизації, без фонду держмайна опинився у власності власників, які зареєстровані в іноземній державі", — заявив секретар РНБО.

Олексій Данилов повідомив, що РНБО доручила розібратися в ситуації, з'ясувати, хто проводив операцію і на яких підставах громадяни України користувалися нафтопроводом "Самара — Західний напрямок".

Як повідомило видання "Наші гроші", у 2015 році російський оператор "Транснефть" продав фірму "ПрикарпатЗахідТранс", яка контролює частину нафтопроводу. Зараз вона нібито належить швейцарській компанії Industry Trading Company SA, власник якої Анатолій Шефер — його пов'язують з оточенням народного депутата Віктора Медведчука з "Опозиційною платформою за життя". Водночас, дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" трубопровід у власність України не передала.

Раніше прес-служба НАБУ повідомила, що правоохоронці оголосили про підозру екс-заступнику директора ДП "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу" (УкрДІАП), який нібито допоміг захопити нафтопровід "Самара-Західний напрямок". За версією слідства, підозрюваний зловживав своїми повноваженнями і надав суду помилковий експертний висновок. У результаті компанія "ПрикарпатЗахідТранс" безпідставно отримала контроль над магістральними нафтопродуктопроводом.

19 лютого РНБО ввів санкції через фінансування тероризму проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб з Росії та України, у списку опинилися Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження також торкнуться їх частки в телеканалі "1+1". За словами Олексія Данилова, "підніматимуть всі справи з 1991 року".