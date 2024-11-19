Норвежский террорист Брейвик пришел на суд с выбритыми на голове буквами Z (фото)

Террорист вошел в зал суда с правоэкстремистским плакатом в руках и выражал поддержку действиям Кремля.

Суд рассматривал заявление норвежского террориста Андерса Беринга Брейвика об условно-досрочном освобождении во вторник 19 ноября. На слушания он явился с выбритыми с обеих сторон головы буквами Z. Таким образом Брейвик выразил свою поддержку России, сообщает Nettavisen.

Массовый убийца подавал прошение об условно-досрочном освобождении уже второй раз, но государство настаивает на том, чтобы оставить его в тюрьме, отмечают журналисты.

Суд проходил 19 ноября в спортивном зале тюрьмы в коммуне Рингерике, где содержится Брейвик. Сообщается, что террорист вошел в зал с правоэкстремистским плакатом в руках, а на его голове были выбриты буквы Z. Отметим, по решению Верховной Рады Украины эта буква является символом военного вторжения РФ в Украину и знаком российского неонацистского тоталитарного режима.

Брейвик зашел в зал суда с правоэкстремистским плакатом в руках Фото: Getty Images

На вопрос прессы, жалеет ли он о совершенном преступлении, Брейвик ответил, что "еще вернется к этому".

Журналисты также спросили, что он будет делать, если выйдет на свободу.

"Тогда я перееду за границу. Кроме того, я могу помочь службе безопасности бороться с правым экстремизмом", — ответил Брейвик.

Отмечается, что террорист отбывает наказание в виде 21 года лишения свободы и провел за решеткой уже более 13 лет. Однако теоретически он может сидеть в тюрьме пожизненно, потому что суд имеет право продолжать наказание, пока осужденный остается угрозой для общества.

Террорист Андерс Брейвик осужден за массовое убийство

Брейвик совершил террористический акт в правительственном квартале Осло 11 июля 2011 года. Он взорвал заминированный автомобиль, а потом переоделся в правоохранителя и расстрелял сотрудников и детей в молодежном лагере Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате теракта погибли 77 человек, большинство из них были подростками. Свой поступок убийца объяснил тем, что хотел "спасти Норвегию и Европу от марксистского и исламского засилья".

За преступление Брейвику присудили максимальный срок заключения по норвежскому законодательству — 21 год. Однако по закону после отбытия 10 лет наказания он имеет право ежегодно требовать условно-досрочного освобождения.

Первая попытка выйти на свободу в январе 2022 года для Брейвика была неудачной, сообщает Reuters. На слушании Брейвик уверял, что оставил насилие позади, однако не отказался от своего увлечения неонацизмом и планов бороться за превосходство белой расы ненасильственными методами.

Также террорист пытался подать в суд на Норвежское государство, требуя улучшения условий заключения. Он жаловался, что не может играть в видеоигры, смотреть телевизор и заниматься физкультурой, и изоляция нарушает его права человека.

Напомним, 12 ноября террористы обстреляли пассажирский самолет на Гаити. Была ранена стюардесса, аэропорт срочно закрыли.

В Турции 23 октября произошел теракт на территории авиационного предприятия. Власти страны сообщали о погибших и раненых и заявляли, что для расследования преступления назначена большая группа прокуроров.