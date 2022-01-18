В Норвегии суд рассматривает досрочное освобождение Брейвика (видео)
Согласно норвежскому законодательству, после 10 лет заключения Брейвик может просить о досрочном освобождении ежегодно. Для своей защиты на судебные слушания убийца пригласил шведского неонациста.
Норвежский убийца Андерс Беринг Брейвик предстал перед судом, пытаясь добиться досрочного освобождения из своего 21-летнего заключения. Проведя 10 лет за решеткой, он утверждает, что он больше не представляет опасности для общества, сообщает Associated Press.
Эксперты сомневаются, что слушания обеспечат ему досрочное освобождение, поскольку за время заключения неонацистские взгляды Брейвика не изменились. Осужденный зашел в зал заседания в черном костюме, с портфелем и продемонстрировал аудитории плакаты "Остановите геноцид наших белых наций" и "Гражданская война нацистов". После он поднял руку в нацистском приветствии.
Мнение экспертов разделяет Рэнди Розенквист, психиатр, наблюдавшая за Брейвиком с момента его тюремного заключения в 2012 году.
"Я могу сказать, что не замечаю больших изменений во взглядах Брейвика после оглашения приговора, когда он хвастался масштабами своего убийства", — говорит психиатр.
Она даст показания на судебных слушаниях и представит психиатрическое заключение, которое, как правило, имеет решающее значение при вынесении вердикта о досрочном освобождении.
"Тот, кто добивается условно-досрочного освобождения, должен проявить раскаяние и показать, что он понимает, почему такие действия не могут повторяться", — отмечает Розенквист.
Второй эксперт, участвовавший в слушаниях также сомневается в удачном для Брейвика вердикте.
"Совершенно очевидно, что все еще существует высокий риск совершения им новых преступлений в случае его освобождения", — заявляет сказал Берит Йонсен, профессор-исследователь Университетского колледжа норвежской исправительной службы.
Брейвик уже подавал прошение?
В 2012 году Брейвик был приговорен к максимальному сроку в 21 год с редко используемой в норвежской системе правосудия оговоркой о том, что его могут содержать под стражей неопределенный срок, если убийца по-прежнему будет считаться опасным для общества. И хотя это, вероятно, означает пожизненное заключение, Брейвик и его защита трактовали норму закона в свою пользу.
"Брейвик сможет требовать ежегодных слушаний по условно-досрочному освобождению, на которых он будет излагать свои взгляды", — говорит Йонсен.
Именно этим и занялся Брейвик, подав в 2020 году ходатайство о досрочном освобождении. В 2021 году норвежский суд согласился рассмотреть вопрос о досрочном освобождении террориста.
"Согласно норвежскому законодательству, сейчас он имеет право предстать перед судьей. Он подчеркивает это право и мне трудно составить мнение о его мотивах для этого", — сказал адвокат убийцы Ойстейн Сторрвик.
Также защитник Брейвика сообщил, что подзащитный намерен пригласить на слушания шведского неонациста Пера Оберга, чтобы тот выступил в его защиту.
За что осужден Андерс Брейвик?
11 июля 2011 года гражданин Норвегии Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, после чего переоделся в полицейского и расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек, большинство из которых были подростками, а самым молодым из них на тот момент исполнилось всего 14 лет. После теракта Брейвик заявил, что его целью было "спасти Норвегию и Европу от марксистского и исламского засилья". За эти преступления мужчина получил максимальный срок заключения, предусмотренный законодательством Норвегии — 21 год.
В 2017 году Брейвик заявил, что его содержание в трехкомнатной камере противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Брейвик пожаловался, что может играть в видеоигры, смотреть телевизор и заниматься физкультурой, но не может общаться с другими узниками. Суд решил, что жалобы Брейвика не обоснованы.