В Норвегии суд рассматривает досрочное освобождение Брейвика (видео)

Согласно норвежскому законодательству, после 10 лет заключения Брейвик может просить о досрочном освобождении ежегодно. Для своей защиты на судебные слушания убийца пригласил шведского неонациста.

Норвежский убийца Андерс Беринг Брейвик предстал перед судом, пытаясь добиться досрочного освобождения из своего 21-летнего заключения. Проведя 10 лет за решеткой, он утверждает, что он больше не представляет опасности для общества, сообщает Associated Press.

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[ + – ] Брейвик остался тверд в своих убеждениях, отмечают эксперты

Эксперты сомневаются, что слушания обеспечат ему досрочное освобождение, поскольку за время заключения неонацистские взгляды Брейвика не изменились. Осужденный зашел в зал заседания в черном костюме, с портфелем и продемонстрировал аудитории плакаты "Остановите геноцид наших белых наций" и "Гражданская война нацистов". После он поднял руку в нацистском приветствии.

Мнение экспертов разделяет Рэнди Розенквист, психиатр, наблюдавшая за Брейвиком с момента его тюремного заключения в 2012 году.

"Я могу сказать, что не замечаю больших изменений во взглядах Брейвика после оглашения приговора, когда он хвастался масштабами своего убийства", — говорит психиатр.

Она даст показания на судебных слушаниях и представит психиатрическое заключение, которое, как правило, имеет решающее значение при вынесении вердикта о досрочном освобождении.

"Тот, кто добивается условно-досрочного освобождения, должен проявить раскаяние и показать, что он понимает, почему такие действия не могут повторяться", — отмечает Розенквист.

Второй эксперт, участвовавший в слушаниях также сомневается в удачном для Брейвика вердикте.

"Совершенно очевидно, что все еще существует высокий риск совершения им новых преступлений в случае его освобождения", — заявляет сказал Берит Йонсен, профессор-исследователь Университетского колледжа норвежской исправительной службы.

Брейвик уже подавал прошение?

В 2012 году Брейвик был приговорен к максимальному сроку в 21 год с редко используемой в норвежской системе правосудия оговоркой о том, что его могут содержать под стражей неопределенный срок, если убийца по-прежнему будет считаться опасным для общества. И хотя это, вероятно, означает пожизненное заключение, Брейвик и его защита трактовали норму закона в свою пользу.

"Брейвик сможет требовать ежегодных слушаний по условно-досрочному освобождению, на которых он будет излагать свои взгляды", — говорит Йонсен.

Именно этим и занялся Брейвик, подав в 2020 году ходатайство о досрочном освобождении. В 2021 году норвежский суд согласился рассмотреть вопрос о досрочном освобождении террориста.

"Согласно норвежскому законодательству, сейчас он имеет право предстать перед судьей. Он подчеркивает это право и мне трудно составить мнение о его мотивах для этого", — сказал адвокат убийцы Ойстейн Сторрвик.

Также защитник Брейвика сообщил, что подзащитный намерен пригласить на слушания шведского неонациста Пера Оберга, чтобы тот выступил в его защиту.

За что осужден Андерс Брейвик?

11 июля 2011 года гражданин Норвегии Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, после чего переоделся в полицейского и расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек, большинство из которых были подростками, а самым молодым из них на тот момент исполнилось всего 14 лет. После теракта Брейвик заявил, что его целью было "спасти Норвегию и Европу от марксистского и исламского засилья". За эти преступления мужчина получил максимальный срок заключения, предусмотренный законодательством Норвегии — 21 год.

В 2017 году Брейвик заявил, что его содержание в трехкомнатной камере противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Брейвик пожаловался, что может играть в видеоигры, смотреть телевизор и заниматься физкультурой, но не может общаться с другими узниками. Суд решил, что жалобы Брейвика не обоснованы.