У Норвегії суд розглядає дострокове звільнення Брейвіка (відео)

Згідно з норвезьким законодавством, після 10 років ув'язнення Брейвік може просити про дострокове звільнення щороку. Для свого захисту на судові слухання вбивця запросив шведського неонациста.

Норвезький вбивця Андерс Берінг Брейвік постав перед судом, намагаючись добитися дострокового звільнення зі свого 21-річного ув'язнення. Провівши 10 років за ґратами, він стверджує, що він більше не становить небезпеки для суспільства, повідомляє Associated Press.

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[ + – ] Брейвік залишився твердим у своїх переконаннях, зазначають експерти

Експерти сумніваються, що слухання забезпечать йому дострокове звільнення, оскільки за час ув'язнення неонацистські погляди Брейвіка не змінилися. Засуджений зайшов у зал засідання у чорному костюмі, з портфелем та продемонстрував аудиторії плакати "Зупиніть геноцид наших білих націй" та "Громадянська війна нацистів". Після цього він підняв руку в нацистському привітанні.

Думку експертів поділяє Ренді Розенквіст, психіатр, яка спостерігала за Брейвіком з моменту його ув'язнення у 2012 році.

"Я можу сказати, що не помічаю великих змін у поглядах Брейвіка після оголошення вироку, коли він хвалився масштабами свого вбивства", — каже психіатр.

Вона надасть свідчення на судових слуханнях і представить психіатричне ув'язнення, яке, як правило, має вирішальне значення при винесенні вердикту про дострокове звільнення.

"Той, хто домагається умовно-дострокового звільнення, має проявити каяття і показати, що він розуміє, чому такі дії не можуть повторюватися", — зазначає Розенквіст.

Другий експерт, який брав участь у слуханнях, також сумнівається у вдалому для Брейвіка вердикті.

"Цілком очевидно, що все ще існує високий ризик скоєння ним нових злочинів у разі його звільнення", — заявляє Беріт Йонсен, професор-дослідник Університетського коледжу норвезької виправної служби.

Брейвік уже подавав прохання?

У 2012 році Брейвік був засуджений до максимального терміну в 21 рік із застереженням, що рідко використовується в норвезькій системі правосуддя, про те, що його можуть утримувати під вартою невизначений термін, якщо вбивця, як і раніше, вважатиметься небезпечним для суспільства. І хоча це, ймовірно, означає довічний ув'язнення, Брейвік та його захист трактували норму закону на свою користь.

"Брейвік зможе вимагати щорічних слухань щодо умовно-дострокового звільнення, на яких він викладатиме свої погляди", — говорить Йонсен.

Саме цим і зайнявся Брейвік, подавши 2020 року клопотання про дострокове звільнення. 2021 року норвезький суд погодився розглянути питання про дострокове звільнення терориста.

"Згідно з норвезьким законодавством, зараз він має право постати перед суддею. Він підкреслює це право і мені важко скласти думку про його мотиви для цього", — сказав адвокат убивці Ойстейн Сторрвік.

Також захисник Брейвіка повідомив, що підзахисний має намір запросити на слухання шведського неонациста Пера Оберга, щоб той виступив на його захист.

За що засуджено Андерса Брейвіка?

11 липня 2011 року громадянин Норвегії Андерс Брейвік підірвав бомбу в урядовому кварталі Осло, після чого перевдягся у поліцейського та розстріляв співробітників та гостей молодіжного табору Норвезької робочої партії на острові Утойя. В результаті загинули 77 людей, більшість із яких були підлітками, а наймолодшим з них на той момент виповнилося лише 14 років. Після теракту Брейвік заявив, що його метою було "врятувати Норвегію та Європу від марксистського та ісламського засилля". За ці злочини чоловік отримав максимальний термін ув'язнення, передбачений законодавством Норвегії — 21 рік.

У 2017 році Брейвік заявив, що його утримання у трикімнатній камері суперечить Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод. Брейвік поскаржився, що може грати у відеоігри, дивитися телевізор та займатися фізкультурою, але не може спілкуватися з іншими в'язнями. Суд вирішив, що скарги Брейвіка не обґрунтовані.