Норвезький терорист Брейвік прийшов на суд із виголеними на голові літерами Z (фото)

Терорист увійшов до зали суду із правоекстремістським плакатом у руках і висловлював підтримку діям Кремля.

Суд розглядав заяву норвезького терориста Андерса Берінга Брейвіка про умовно-дострокове звільнення у вівторок 19 листопада. На слухання він з'явився з виголеними з обох боків голови літерами Z. У такий спосіб Брейвік висловив свою підтримку Росії, повідомляє Nettavisen.

Масовий вбивця подавав прохання про умовно-дострокове звільнення вже вдруге, та держава наполягає на тому, щоб залишити його у в'язниці, зазначають журналісти.

Суд проходив 19 листопада у спортивній залі в'язниці в комуні Рінгеріке, де утримується Брейвік. Повідомляється, що терорист увійшов до зали з правоекстремістським плакатом у руках, а на його голові були виголені букви Z. Зазначимо, за рішенням Верховної Ради України ця літера є символом воєнного вторгнення РФ до України та знаком російського неонацистського тоталітарного режиму.

Брейвік зайшов до зали суду з правоекстремістським плакатом у руках Фото: Getty Images

На запитання преси, чи шкодує він про скоєний злочин, Брейвік відповів, що "іще повернеться до цього".

Журналісти також запитали, що він робитиме, якщо вийде на волю.

"Тоді я переїду за кордон. Крім того, я можу допомогти службі безпеки боротися з правим екстремізмом", — відповів Брейвік.

Зазначається, що терорист відбуває покарання у вигляді 21 року позбавлення волі та провів за ґратами вже понад 13 років. Проте теоретично він може сидіти у в'язниці довічно, бо суд має право продовжувати покарання, доки засуджений лишається загрозою для суспільства.

Терорист Андерс Брейвік засуджений за масове вбивство

Брейвік вчинив терористичний акт в урядовому кварталі Осло 11 липня 2011 року. Він підірвав замінований автомобіль, а потів перевдягнувся в правоохоронця та розстріляв співробітників і дітей у молодіжному таборі Норвезької робочої партії на острові Утойя. Внаслідок теракту загинули 77 людей, більшість із них були підлітками. Свій вчинок убивця пояснив тим, що хотів "врятувати Норвегію та Європу від марксистського та ісламського засилля".

За злочин Брейвіку присудили максимальний термін ув'язнення за норвезьким законодавством — 21 рік. Однак, за законом, після відбування 10 років покарання він має право щороку вимагати умовно-дострокового звільнення.

Перша спроба вийти на волю в січні 2022 року для Брейвіка була невдалою, повідомляє Reuters. На слуханні Брейвік запевняв, що залишив насильство позаду, однак не відмовився від свого захоплення неонацизмом і планів боротися за перевагу білої раси ненасильницькими методами.

Також терорист намагався подати до суду на Норвезьку державу, вимагаючи покращення умов ув'язнення. Він скаржився, що не може грати у відеоігри, дивитися телевізор і займатися фізкультурою, та ізоляція порушує його права людини.

Нагадаємо, 12 листопада терористи обстріляли пасажирський літак на Гаїті. Було поранено стюардесу, аеропорт терміново закрили.

У Туреччині 23 жовтня стався теракт на території авіаційного підприємства. Влада країни повідомляла про загиблих та поранених і заявляла, що для розслідування злочину призначено велику групу прокурорів.