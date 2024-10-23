У Туреччині на території авіаційного підприємства стався теракт: 5 загиблих (фото, відео)
За словами міністра внутрішніх справ Алі Єрлікая, було призначено велику групу прокурорів, які повинні будуть розслідувати справу. Президент Туреччини, який перебуває зараз у РФ, засудив акт тероризму.
На території турецької аерокосмічної корпорації TUSAŞ (Турецька авіаційна та космічна промисловість) в Анкарі стався теракт. Є загиблі. Фокус зібрав усе, що відомо про інцидент.
Про подію написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter). За його словами, внаслідок терористичної атаки є як загиблі, так і поранені.
"В Анкарі було нейтралізовано 2 терористів. На жаль, унаслідок теракту загинули 3 людини і 14 дістали поранення. Я засуджую цей жахливий напад. Наша боротьба триватиме з рішучістю і рішучістю доти, доки не буде нейтралізовано останнього терориста", — додав Алі Єрлікая.
Місцеве медіа A Haber писало, що перестрілка тривала тривалий час, а на місце скерували співробітників правоохоронних органів, пожежників і лікарів.
Кореспондент CNN TÜRK також підтвердив, що в Анкарі було чути гучні вибухи, у зв'язку з чим підозри у скоєнні теракту лише посилюються.
"Є кілька людей, які приїхали на машині з вартового приміщення і вступили в сутичку. Стверджується, що зіткнення сталося між тими, хто намагався проникнути всередину, і підрозділами приватної охорони", — повідомляв Дікле Канова.
Пізніше представник турецького підрозділу CNN повідомив, що кілька ймовірних терористів, які брали участь у нападі, змогли зайти на територію підприємства, і там зіткнення продовжилося.
Через деякий час у мережі також почали з'являтися перші кадри з камер спостереження, на яких можна побачити тих, хто входить у будівлю корпорації TUSAŞ.
Прокуратура Анкари почала судове розслідування за фактом віроломного теракту, повідомив турецький міністр юстиції Йилмаз Тунч, передає Haber Ekspres. Було призначено велику групу прокурорів, адже Анкара має намір рішуче боротися з тероризмом у межах закону.
Теракт в Анкарі: реакція президента Туреччини
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зараз перебуває з робочим візитом у Росії. Він відвідав саміт об'єднання БРІКС у Казані і під час свого виступу висловився щодо теракту, перед цим подякувавши російському президенту Володимиру Путіну за запрошення і гостинність.
"Я особливо дякую вам за співчуття. У нас 4 загиблих і 14 поранених. Я засуджую цю жахливу терористичну атаку і бажаю милості Божої нашим мученикам", — заявив Реджеп Таїп Ердоган.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, передає місцеве медіа Milliyet, також підтвердив інформацію президента про кількість жертв і постраждалих, а пізніше надав оновлені дані про трагедію.
"Кількість мучеників унаслідок нападу на TUSAŞ збільшилася до 5. Загальна кількість наших поранених становить 22 людини. Я щойно повідомив, що 7 наших поранених перебувають тут у лікарні. Одного з наших пацієнтів уже виписали, двох ось-ось випишуть. Таким чином, у госпіталях триває лікування 19 поранених", — заявляв турецький міністр.
Турецька корпорація TUSAŞ: що про неї відомо
TUSAŞ, як повідомляє BBC, одна з найбільших турецьких компаній оборонної промисловості, яку було засновано ще 1973 року з метою внесення внеску в розвиток оборонної промисловості.
Разом зі США TUSAŞ брала участь у виробництві та інтеграції літака F-16. Крім того, майже 55% акцій компанії належать Фонду збройних сил Туреччини, а решта 45% — главі оборонної промисловості Туреччини.
Корпорація також розробила безліч вертольотів, безпілотників і літаків.
Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що 20-річна українка палила машини Сил оборони та готувала теракт у Києві. До співпраці з ворогом дівчина залучила свого коханого та підлітка, якого знайшла через інтернет. Спочатку куратор перевірив агентку, доручивши їй підпал, і лише потім дав основне завдання. Однак коли запахло смаженим, він же її і "здав".
2 жовтня в Тель-Авіві стався теракт і серед поранених була громадянка України. Через теракт у Яффо семеро людей загинули. Двоє чоловіків накинулися на людей у трамваї, а потім продовжили розстрілювати людей на вулиці.