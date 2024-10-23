У Туреччині на території авіаційного підприємства стався теракт: 5 загиблих (фото, відео)

За словами міністра внутрішніх справ Алі Єрлікая, було призначено велику групу прокурорів, які повинні будуть розслідувати справу. Президент Туреччини, який перебуває зараз у РФ, засудив акт тероризму.

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На території турецької аерокосмічної корпорації TUSAŞ (Турецька авіаційна та космічна промисловість) в Анкарі стався теракт. Є загиблі. Фокус зібрав усе, що відомо про інцидент.

Про подію написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter). За його словами, внаслідок терористичної атаки є як загиблі, так і поранені.

"В Анкарі було нейтралізовано 2 терористів. На жаль, унаслідок теракту загинули 3 людини і 14 дістали поранення. Я засуджую цей жахливий напад. Наша боротьба триватиме з рішучістю і рішучістю доти, доки не буде нейтралізовано останнього терориста", — додав Алі Єрлікая.

У Туреччині стався теракт із загиблими і пораненими Фото: CNN

Місцеве медіа A Haber писало, що перестрілка тривала тривалий час, а на місце скерували співробітників правоохоронних органів, пожежників і лікарів.

Кореспондент CNN TÜRK також підтвердив, що в Анкарі було чути гучні вибухи, у зв'язку з чим підозри у скоєнні теракту лише посилюються.

"Є кілька людей, які приїхали на машині з вартового приміщення і вступили в сутичку. Стверджується, що зіткнення сталося між тими, хто намагався проникнути всередину, і підрозділами приватної охорони", — повідомляв Дікле Канова.

Пізніше представник турецького підрозділу CNN повідомив, що кілька ймовірних терористів, які брали участь у нападі, змогли зайти на територію підприємства, і там зіткнення продовжилося.

Через деякий час у мережі також почали з'являтися перші кадри з камер спостереження, на яких можна побачити тих, хто входить у будівлю корпорації TUSAŞ.

У Туреччині напали на підприємство TUSAŞ Фото: CNN Кадри з появою терористів на підприємство TUSAŞ у Туреччині Фото: CNN

Прокуратура Анкари почала судове розслідування за фактом віроломного теракту, повідомив турецький міністр юстиції Йилмаз Тунч, передає Haber Ekspres. Було призначено велику групу прокурорів, адже Анкара має намір рішуче боротися з тероризмом у межах закону.

Теракт в Анкарі: реакція президента Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зараз перебуває з робочим візитом у Росії. Він відвідав саміт об'єднання БРІКС у Казані і під час свого виступу висловився щодо теракту, перед цим подякувавши російському президенту Володимиру Путіну за запрошення і гостинність.

"Я особливо дякую вам за співчуття. У нас 4 загиблих і 14 поранених. Я засуджую цю жахливу терористичну атаку і бажаю милості Божої нашим мученикам", — заявив Реджеп Таїп Ердоган.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, передає місцеве медіа Milliyet, також підтвердив інформацію президента про кількість жертв і постраждалих, а пізніше надав оновлені дані про трагедію.

"Кількість мучеників унаслідок нападу на TUSAŞ збільшилася до 5. Загальна кількість наших поранених становить 22 людини. Я щойно повідомив, що 7 наших поранених перебувають тут у лікарні. Одного з наших пацієнтів уже виписали, двох ось-ось випишуть. Таким чином, у госпіталях триває лікування 19 поранених", — заявляв турецький міністр.

Турецька корпорація TUSAŞ: що про неї відомо

TUSAŞ, як повідомляє BBC, одна з найбільших турецьких компаній оборонної промисловості, яку було засновано ще 1973 року з метою внесення внеску в розвиток оборонної промисловості.

Разом зі США TUSAŞ брала участь у виробництві та інтеграції літака F-16. Крім того, майже 55% акцій компанії належать Фонду збройних сил Туреччини, а решта 45% — главі оборонної промисловості Туреччини.

Корпорація також розробила безліч вертольотів, безпілотників і літаків.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що 20-річна українка палила машини Сил оборони та готувала теракт у Києві. До співпраці з ворогом дівчина залучила свого коханого та підлітка, якого знайшла через інтернет. Спочатку куратор перевірив агентку, доручивши їй підпал, і лише потім дав основне завдання. Однак коли запахло смаженим, він же її і "здав".

2 жовтня в Тель-Авіві стався теракт і серед поранених була громадянка України. Через теракт у Яффо семеро людей загинули. Двоє чоловіків накинулися на людей у трамваї, а потім продовжили розстрілювати людей на вулиці.