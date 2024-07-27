Теракт в Оленівці: усі докази вказують на РФ як на винуватця, — AP

За словами представника Генпрокуратури Тараса Семківа, українське розслідування триває. Тепер завдання полягає в тому, щоб ідентифікувати використану росіянами зброю. Коло вже звузили до трьох варіантів.

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Слідчі, сім'ї загиблих під час теракту в Оленівці, а також нечисленні ті, хто вижив, вважають, що всі докази свідчать про провину Росії в події. Про це пише видання Associated Press.

За словами журналістів, зі 193 українців, які перебували в казармах в Оленівці тоді, додому повернулися менше двох десятків. Понад 50 людей загинули в ніч на 29 липня 2022 року.

У матеріалі йдеться, що вранці 27 липня 2022 року російські охоронці оточили групу ув'язнених і відвели їх у промислову частину колонії, подалі від п'яти інших бараків для військовополонених. Їх відвели в будівлю зі шлакоблоків із дахом із бляхи, зі 100 ліжками, без матраців і наспіх виритою ямою-туалетом.

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Крім того, як зазначається, того дня охоронці вирили собі окопи. Наступного дня вони перенесли пост охорони й вдягнули бронежилети та каски, чого вони не робили раніше. Вночі 29 липня прогримів вибух, вогонь охопив будівлю. Один зі свідків пригадав, що охоронці стояли там і сміялися, кидаючи ганчірки та ліхтарики в панікуючих військовополонених українців.

За словами тих, хто вижив, їх наступного дня ізолювали від інших військовополонених. Внутрішній аналіз ООН показав, що адміністрація не хотіла дати тим, хто вижив, розповісти іншим полоненим про те, що сталося.

Приватне і публічне розслідування ООН

Генеральний секретар ООН заявив, що проведе власне розслідування, але переговори про доступ до об'єкта були довгими й зрештою безрезультатними. Місія була розформована 5 січня 2023 року, так і не побувавши в Україні.

Окрема Місія з моніторингу прав людини в Україні, яка базувалася в країні з моменту першого вторгнення Росії в Україну 2014 року, не стала чекати. Команда простудіювала свідчення 16 тих, хто вижив, доправлених до лікарні, показані на російському телебаченні, вивчила публічні фотографії з місця подій і проаналізувала 20 заяв російських посадовців, які відвідали в'язницю. Експерти дійшли висновку, що Росія спланувала і масове вбивство.

Крім того, за словами представника Генпрокуратури України Тараса Семківа, українське розслідування триває. Тепер завдання полягає в тому, щоб ідентифікувати використану зброю.

Семків сказав, що вдалося звузити коло до трьох видів озброєнь:

артилерії;

закладеній вибухівці;

гранатомета.

Семків сказав, що жоден міжнародний слідчий не запитував інформацію у Генеральної прокуратури України, включно з розформованою місією ООН. Початковий оптимізм з приводу місії згас, щойно стало зрозуміло, що вони взагалі не будуть розслідувати, якщо не буде доступу до в'язниці.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року ООН спростувала заяву Росії про "удар" по колонії в Оленівці. Стан двоярусних ліжок усередині, радіус ураження і розміри залишкового кратера, а також пошкодження на стінах, даху, стелі та вікнах казарми, як зазначено у звіті, не свідчать про застосування боєприпасу американського виробництва.