"Не є характерним для HIMARS": ООН спростувала заяву Росії щодо "удару" по колонії в Оленівці

Стан двоярусних ліжок усередині, радіус ураження та розміри залишкового кратера, а також пошкодження на стінах, даху, стелі та вікнах казарми, як вказано у звіті, не свідчать про застосування боєприпасу американського виробництва.

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Навіть одна ракета РСЗВ HIMARS випущена по колонії в окупованій Оленівці спричинила б серйозніші руйнування, аніж вони є насправді. Ступінь пошкоджень стін, даху, стелі та вікон казарми, не є характерними для ураження боєприпасами HIMARS. Стан двоярусних ліжок усередині, радіус ураження та розміри залишкового кратера також про це свідчать. Про це йдеться 4 жовтня у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

На думку фахівців міжнародної організації, навіть одна така ракета, ймовірно, спричинила б більші руйнування. Окрім того, свідки розповіли, що чули кілька вибухів.

Аналіз відео та фото з місця події показав, що боєприпас пройшов через дах, а рухався зі сходу на захід. Точне місце та тип зброї її походження визначити експертам не вдалося.

У звіті ООН прямо не вказано, що у трагедії винна РФ. Документ наголошує, що за безпеку військовополонених відповідає держава, яка тримає в полоні.

Доповідь наголошує Росія порушила норми міжнародного гуманітарного права, оскільки утримала військовополонених поблизу лінії фронту. Росіяни відмовилися надати представникам ООН доступ до місця події.

Звіт ООН по колонії в Оленівці – реакція України

Омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram зазначив, що у такому серйозному звіті, ООН "не може скласти 2+2", зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Він висловив сподівання, що у наступному звіті її представникам вистачить мужності прямо про це написати. У свідомих людей та організацій жодних сумнівів немає у тому, хто саме стоїть за цим цинічним воєнним злочином.

""Почерк" РФ вже знає весь світ", – заяви Лубінець.

Вбивство військовополонених в Оленівці

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року, на території Волноваської колонії №120, відомій як Оленівська, відбулося масове вбивство військовополонених. Під час вибуху у бараці загинули щонайменше 53 азовці, ще 140 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Одразу після обстрілу російська сторона звинуватила Україну, зауваживши, що це вона використала американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

Нагадаємо, 28 травня 2023 року названо першого відповідального за масове вбивство військовополонених. Колишній міліціонер із Горлівки Сергій Євсюков, який очолював колонію в Оленівці, отримав підозру.