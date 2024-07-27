Теракт в Еленовке: все доказательства указывают на РФ как на виновника, — AP

По словам представителя Генпрокуратуры Тараса Семкива, украинское расследование продолжается. Теперь задача состоит в том, чтобы идентифицировать использованное россиянами оружие. Круг уже сузили до трех вариантов.

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Следователи, семьи погибших во время теракта в Еленовке, а также немногочисленные выжившие считают, что все доказательства говорят о вине России в произошедшем. Об этом пишет издание Associated Press.

По словам журналистов, из 193 украинцев, находившихся в казармах в Еленовке тогда, домой вернулись менее двух десятков. Более 50 человек погибли в ночь на 29 июля 2022 года.

В материале говорится, что утром 27 июля 2022 года российские охранники окружили группу заключенных и отвели их в промышленную часть колонии, подальше от пяти других бараков для военнопленных. Их отвели в здание из шлакоблоков с крышей из жести, со 100 койками, без матрасов и наспех вырытой ямой-туалетом.

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Кроме того, как отмечается, в тот день охранники вырыли себе окопы. На следующий день они перенесли пост охраны и надели бронежилеты и каски, чего они не делали раньше. Ночью 29 июля прогремел взрыв, огонь охватил здание. Один из свидетелей вспомнил, что охранники стояли там и смеялись, бросая тряпки и фонарики в паникующих военнопленных украинцев.

По словам выживших, их на следующий день изолировали от остальных военнопленных. Внутренний анализ ООН показал, что администрация не хотела дать выжившим рассказать другим пленным о том, что произошло.

Частное и публичное расследование ООН

Генеральный секретарь ООН заявил, что проведет собственное расследование, но переговоры о доступе к объекту были долгими и в конечном итоге безрезультатными. Миссия была расформирована 5 января 2023 года, так и не побывав в Украине.

Отдельная Миссия по мониторингу прав человека в Украине, которая базировалась в стране с момента первого вторжения России в Украину в 2014 году, не стала ждать. Команда проштудировала показания 16 выживших, доставленных в больницу, показанные на российском телевидении, изучила публичные фотографии с места событий и проанализировала 20 заявлений российских чиновников, посетивших тюрьму. Эксперты пришли к выводу, что Россия спланировала и массовое убийство.

Кроме того, по словам представителя Генпрокуратуры Украины Тараса Семкива, украинское расследование продолжается. Теперь задача состоит в том, чтобы идентифицировать использованное оружие.

Семкив сказал, что удалось сузить круг до трех видов вооружений:

артиллерии;

заложенной взрывчатке;

гранатомета.

Семкив сказал, что ни один международный следователь не запрашивал информацию у Генеральной прокуратуры Украины, включая расформированную миссию ООН. Первоначальный оптимизм по поводу миссии угас, как только стало ясно, что они вообще не будут расследовать, если не будет доступа к тюрьме.

Напомним, в октябре 2023 года ООН опровергла заявление России об "ударе" по колонии в Еленовке. Состояние двухъярусных кроватей внутри, радиус поражения и размеры остаточного кратера, а также повреждения на стенах, крыше, потолке и окнах казармы, как указано в отчете, не свидетельствуют о применении боеприпаса американского производства.