"Згадайте Оленівку": у РФ можуть підкинути тіла на місце падіння Іл-76, — Ступак (відео)

За словами ексспівробітника СБУ, у РФ опублікують такий висновок про те, що трапилося під Бєлгородом, який буде потрібен. Те, що сталося, схоже на трагедію в Оленівці, коли українських військовополонених спалили, а потім заявили про удар HIMARS.

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У РФ можуть підкинути тіла на місце падіння транспортного літака Іл-76. Незалежного розслідування чекати не варто, оскільки ні представників ООН, ні Міжнародного Червоного Хреста на місце падіння літака не допустять. Про це заявив військовий аналітик і ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі "Київ24".

"Згадайте Оленівку. Наших хлопців спалили, ніякого HIMARS не було. Допустили когось? Ні. Чи приїде туди ООН? Ні. Чи поїде туди Червоний Хрест? Ні. Вони опублікують висновок, який їм буде потрібен", — сказав він.

За словами колишнього співробітника СБУ, ставити під сумнів офіційні версії держави або чогось вимагати від держави можливо в Україні. У РФ же подібних прав у громадян немає, за таке можуть і притягнути до кримінальної відповідальності, нібито "за дискредитацію армії".

Іван Ступак — про падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області

"Там авторитарний режим: що показали, тому й будьте раді", — сказав він.

Нагадаємо, що, за словами журналістів The Telegraph, російське пояснення причин падіння Іл-76 під Бєлгородом не варто приймати за чисту монету.

Також повідомлялося, що росЗМІ опублікували список загиблого екіпажу Іл-76. Російські журналісти повідомили, що командира збитого Іл-76 Станіслава Беззубкіна представлять до державних нагород посмертно.

МЗС РФ звинуватило Україну в катастрофі Іл-76, назвавши подію "навмисною та усвідомленою акцією". За даними дипломатів, удар по літаку нібито завдавали зенітними ракетами з району населеного пункту Липці Харківської області.