В Турции на территории авиационного предприятия произошел теракт: 5 погибших (фото, видео)
По словам министра внутренних дел Али Ерликая, была назначена большая группа прокуроров, которые должны будут расследовать дело. Президент Турции, находящийся сейчас в РФ, осудил акт терроризма.
На территории турецкой аэрокосмической корпорации TUSAŞ (Турецкая авиационная и космическая промышленность) в Анкаре произошел теракт. Есть погибшие. Фокус собрал все, что известно об инциденте.
О происшествии написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter). По его словам, в результате террористической атаки есть как погибшие, так и раненые.
"В Анкаре были нейтрализованы 2 террориста. К сожалению, в результате теракта погибли 3 человека и 14 получили ранения. Я осуждаю это чудовищное нападение. Наша борьба будет продолжаться с решимостью и решимостью до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", — добавил Али Ерликая.
Местное медиа A Haber писало, что перестрелка продолжалась длительное время, а на место направили сотрудников правоохранительных органов, пожарных и врачей.
Корреспондент CNN TÜRK также подтвердил, что в Анкаре были слышны громкие взрывы, в связи с чем подозрения в совершении теракта лишь усиливаются.
"Есть несколько человек, которые приехали на машине из караульного помещения и вступили в столкновение. Утверждается, что столкновение произошло между теми, кто пытался проникнуть внутрь, и подразделениями частной охраны", — сообщал Дикле Канова.
Позже представитель турецкого подразделения CNN сообщил, что несколько возможных террористов, которые участвовали в нападении, смогли зайти на территорию предприятия и там столкновение продолжилось.
Спустя время в сети также начали появляться первые кадры с камер наблюдения, на которых можно увидеть тех, кто входит в здание корпорации TUSAŞ.
Прокуратура Анкары начала судебное расследование по факту вероломного теракта, сообщил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч, передает Haber Ekspres. Была назначена большая группа прокуроров, ведь Анкара намерена решительно бороться с терроризмом в рамках закона.
Теракт в Анкаре: реакция президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сейчас находится с рабочим визитом в России. Он посетил саммит объединения БРИКС в Казани и во время своего выступления высказался по поводу теракта, перед этим поблагодарив российского президента Владимира Путина за приглашение и гостеприимство.
"Я особенно благодарю вас за соболезнования. У нас 4 погибших и 14 раненых. Я осуждаю эту чудовищную террористическую атаку и желаю милости Божьей нашим мученикам", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Министр внутренних дел Али Ерликая, передает местное медиа Milliyet, также подтвердил информацию президента о количестве жертв и пострадавших, а позже предоставил обновленные данные о трагедии.
"Число мучеников в результате нападения на TUSAŞ увеличилось до 5. Общее число наших раненых составляет 22 человека. Я только что сообщил, что 7 наших раненых находятся здесь в больнице. Один из наших пациентов уже выписан, двое вот-вот будут выписаны. Таким образом, в госпиталях продолжается лечение 19 раненых", — заявлял турецкий министр.
Турецкая корпорация TUSAŞ: что о ней известно
TUSAŞ, как сообщает BBC, одна из крупнейших турецких компаний оборонной промышленности, которая была основана еще в 1973 году с целью внесения вклада в развитие оборонной промышленности.
Вместе с США TUSAŞ участвовала в производстве и интеграции самолета F-16. Кроме того, почти 55% акций компании принадлежат Фонду вооруженных сил Турции, а оставшиеся 45% — главе оборонной промышленности Турции.
Корпорация также разработала множество вертолетов, беспилотников и самолетов.
Напомним, 23 октября сообщалось, что 20-летняя украинка жгла машины Сил обороны и готовила теракт в Киеве. К сотрудничеству с врагом девушка привлекла своего возлюбленного и подростка, которого нашла через интернет. Сначала куратор проверил агентку, поручив ей поджог, и только потом дал основное задание. Однако когда запахло жареным, он же ее и "сдал".
2 октября в Тель-Авиве произошел теракт и среди раненых была гражданка Украины. Из-за теракта в Яффо семь человек погибли. Двое мужчин набросились на людей в трамвае, а затем продолжили расстреливать людей на улице.