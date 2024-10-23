В Турции на территории авиационного предприятия произошел теракт: 5 погибших (фото, видео)

По словам министра внутренних дел Али Ерликая, была назначена большая группа прокуроров, которые должны будут расследовать дело. Президент Турции, находящийся сейчас в РФ, осудил акт терроризма.

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На территории турецкой аэрокосмической корпорации TUSAŞ (Турецкая авиационная и космическая промышленность) в Анкаре произошел теракт. Есть погибшие. Фокус собрал все, что известно об инциденте.

О происшествии написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter). По его словам, в результате террористической атаки есть как погибшие, так и раненые.

"В Анкаре были нейтрализованы 2 террориста. К сожалению, в результате теракта погибли 3 человека и 14 получили ранения. Я осуждаю это чудовищное нападение. Наша борьба будет продолжаться с решимостью и решимостью до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", — добавил Али Ерликая.

В Турции произошел теракт с погибшими и ранеными Фото: CNN

Местное медиа A Haber писало, что перестрелка продолжалась длительное время, а на место направили сотрудников правоохранительных органов, пожарных и врачей.

Корреспондент CNN TÜRK также подтвердил, что в Анкаре были слышны громкие взрывы, в связи с чем подозрения в совершении теракта лишь усиливаются.

"Есть несколько человек, которые приехали на машине из караульного помещения и вступили в столкновение. Утверждается, что столкновение произошло между теми, кто пытался проникнуть внутрь, и подразделениями частной охраны", — сообщал Дикле Канова.

Позже представитель турецкого подразделения CNN сообщил, что несколько возможных террористов, которые участвовали в нападении, смогли зайти на территорию предприятия и там столкновение продолжилось.

Спустя время в сети также начали появляться первые кадры с камер наблюдения, на которых можно увидеть тех, кто входит в здание корпорации TUSAŞ.

В Турции напали на предприятие TUSAŞ Фото: CNN Кадры с появлением террористов на предприятие TUSAŞ в Турции Фото: CNN

Прокуратура Анкары начала судебное расследование по факту вероломного теракта, сообщил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч, передает Haber Ekspres. Была назначена большая группа прокуроров, ведь Анкара намерена решительно бороться с терроризмом в рамках закона.

Теракт в Анкаре: реакция президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сейчас находится с рабочим визитом в России. Он посетил саммит объединения БРИКС в Казани и во время своего выступления высказался по поводу теракта, перед этим поблагодарив российского президента Владимира Путина за приглашение и гостеприимство.

"Я особенно благодарю вас за соболезнования. У нас 4 погибших и 14 раненых. Я осуждаю эту чудовищную террористическую атаку и желаю милости Божьей нашим мученикам", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр внутренних дел Али Ерликая, передает местное медиа Milliyet, также подтвердил информацию президента о количестве жертв и пострадавших, а позже предоставил обновленные данные о трагедии.

"Число мучеников в результате нападения на TUSAŞ увеличилось до 5. Общее число наших раненых составляет 22 человека. Я только что сообщил, что 7 наших раненых находятся здесь в больнице. Один из наших пациентов уже выписан, двое вот-вот будут выписаны. Таким образом, в госпиталях продолжается лечение 19 раненых", — заявлял турецкий министр.

Турецкая корпорация TUSAŞ: что о ней известно

TUSAŞ, как сообщает BBC, одна из крупнейших турецких компаний оборонной промышленности, которая была основана еще в 1973 году с целью внесения вклада в развитие оборонной промышленности.

Вместе с США TUSAŞ участвовала в производстве и интеграции самолета F-16. Кроме того, почти 55% акций компании принадлежат Фонду вооруженных сил Турции, а оставшиеся 45% — главе оборонной промышленности Турции.

Корпорация также разработала множество вертолетов, беспилотников и самолетов.

Напомним, 23 октября сообщалось, что 20-летняя украинка жгла машины Сил обороны и готовила теракт в Киеве. К сотрудничеству с врагом девушка привлекла своего возлюбленного и подростка, которого нашла через интернет. Сначала куратор проверил агентку, поручив ей поджог, и только потом дал основное задание. Однако когда запахло жареным, он же ее и "сдал".

2 октября в Тель-Авиве произошел теракт и среди раненых была гражданка Украины. Из-за теракта в Яффо семь человек погибли. Двое мужчин набросились на людей в трамвае, а затем продолжили расстреливать людей на улице.