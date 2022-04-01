Верховна Рада оголосила Росію "країною-терористом" і заборонила символи "Z" та "V"

Дві латинські літери стали символікою воєнного вторгнення РФ до України та знаками російського неонацистського тоталітарного режиму, йдеться в ухваленому законопроєкті.

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Верховна Рада України визнала Росію "країною-терористом" і заборонила використовувати символи "Z" та "V", які окупанти наносять білою фарбою на військову техніку. Про це свідчить статус законопроєкту на сайті парламенту.

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У тексті документа сказано, що мета політичного режиму РФ — це геноцид, фізичне знищення та масові вбивства громадян України.

Російська армія скоїла в Україні міжнародні злочини проти цивільного населення, використовувала заборонені методи війни, руйнувала цивільні об'єкти критичної інфраструктури та створювала гуманітарні катастрофи, зазначили парламентарі.

[ + – ] Літера "Z" на військовій техніці окупантів

"Визнавши на рівні закону неонацистський характер політичного режиму Росії та символіки, що використовується для індикації виправдання та підтримки війни, Україна надасть приклад іншим країнам, щоб вони так само ставилися до путінської Росії", — сказано у пояснювальній записці до документа.

Пресслужба партії "Слуга народу" додала, що літери "Z" та "V" оголошені символікою воєнного вторгнення РФ в Україну та знаками російського неонацистського тоталітарного режиму.

"Забороняється будь-яка пропаганда акту агресії проти України з боку Росії, зокрема використання символіки вторгнення. Термін "терористична діяльність" доповнюється пропагандою російського неонацистського тоталітарного режиму", — заявив один із авторів законопроєкту, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 березня запропонував державам криміналізувати символ латинської літери "Z", його підтримали деякі литовські депутати та влада кількох федеральних земель Німеччини.

Фокус раніше писав, хто може бути автором символів "Z" та "V". Таке маркування могли вигадати PR-блок Міноборони Росії, пропагандисти каналу RT та кухар президента Росії Володимира Путіна, бізнесмен Євген Пригожин.