Символ "Z" на військовій техніці РФ могли вигадати пропагандисти RT і "кухар" Путіна, – розслідування

У Кремлі негативно поставилися до ідеї нанести літеру Z білою фарбою на танки, гаубиці та військові вантажівки, кажуть джерела журналістів. Деякі чиновники побачили в цьому рекламу президента України Володимира Зеленського.

Латинська буква Z, нанесена білою фарбою на російську військову техніку, має різне трактування. Видання "Медуза" здійснило власне розслідування походження цього знака.

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Співрозмовники "Медузи" в різних органах влади запевняють, що в регіонах ніхто не розуміє, що позначають літери Z і V на військовій техніці окупантів. Місцеві чиновники відповідали журналістам завченими фразами, на кшталт "Завдання буде виконано" та "Сила в правді".

Один із журналістів у російській республіці Хакасія припустив, що Z може означати посилання на німецьке слово Zeit ("час").

"Настав час діяти", — пояснив він.

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Телеканал RT підключився до розробки букви Z

Джерела видання, близькі до внутрішньополітичного блоку Кремля, заявили про непричетність до розробки логотипу "Z". Двоє співрозмовників наголосили, що це ідея PR-блоку Міноборони РФ на чолі з Андрієм Ільницьким, радником міністра Сергія Шойгу.

PR-блок Міноборони РФ працював разом із пропагандистами російського каналу RT і його головною редакторкою Маргаритою Симоньян, вказало близьке до Кремля джерело.

[ + – ] До авторства ідеї символу Z може бути причетний особисто Путін

"Дизайнери телеканалу вигадали символіку, а Шойгу її схвалив. Симоньян багато в чому взяла ініціативу на себе. Із символікою ознайомили і президента Володимира Путіна, вона йому сподобалася", — каже співрозмовник "Медузи".

Дизайнери RT під керівництвом Симоньян справді розробили айдентику "Z", товари з цією символікою продає онлайн-магазин RT із 26 лютого.

Кухар Путіна "просував творіння"

Одне з джерел "Медузи", близьке до керівництва Санкт-Петербурга, заявило про причетність до авторства ідеї кухаря Путіна, бізнесмена Євгена Пригожина. Кремль цю тезу заперечує.

"На просування твору "кухаря" та його ідей, а значить і його самого, ніхто не кидатиме весь свій ресурс. Усі б'ються за себе. А дати "кухареві" приватизувати символи майбутньої перемоги. Ніхто б цього не дозволив. Уже свої з багном змішали б цю Z", — запевнив він.

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Інший співрозмовник "Медузи" сказав, що Пригожин "вчасно примазався" до кампанії з "операції Z".

Окремі слова про букву Z міг озвучити особисто Путін, а його оточення "відразу завиляло хвостом і почало думати, як це оформити й просунути", додало джерело.

"Реклама" президента України Володимира Зеленського

Близькі до Кремля джерела видання негативно оцінили символіку Z і її стратегію просування.

"Із погляду політтехнологій це жахливо. Людям спочатку незрозуміло, що це й навіщо. Якась реклама президента України Володимира Зеленського", — повідомив він.

[ + – ] Z може означати "Зеленський", заявили в Кремлі Фото: Скриншот

Інший політтехнолог зауважив, що Z — літера не кирилична, а війна в Україні подається як "порятунок російського світу".

Нагадаємо, що місцевого жителя російського міста Сургут суд оштрафував на 40 тис. рублів за коментар у соцмережі ВКонтакті "Z — засранці".

Російський спортсмен Іван Куляк, виступаючи на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Катарі, зробив провокаційний крок – він наніс на свою форму літеру "Z". Міжнародна федерація гімнастики усунула всіх спортсменів із РФ від змагань.

Глава Росгвардії РФ Віктор Золотов 15 березня сказав, що російські військові в Україні просуваються повільніше, ніж очікувало командування ворога.