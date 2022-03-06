Російський гімнаст наклеїв на форму букву "Z", але програв українцю

Росіянин Іван Куляк відзначився провокаційною витівкою на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Катарі.

У Досі завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики.

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Українець Ілля Ковтун здобув перемогу у вправах на брусах. 18-річний спортсмен показав найкращий результат, випередивши представника Казахстану Мілада Карімі та росіянина, який виступав не під прапором своєї країни, Івана Куляка, повідомляє Укрінформ.

Це друге золото Іллі Ковтуна у вправах на паралельних брусах після відкриття серії Кубка світу в Котбусі (Німеччина) 27 лютого.

18-річний спортсмен, який завоював бронзу в багатоборстві на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики 2021 року, набрав у фіналі 15,166 балів.

Російські спортсмени не можуть виступати під прапором своєї країни, тож Іван Куляк, який посів третє місце, вирішив нанести на свою форму літеру "Z", якою позначають свою техніку російські військові.

Зазначимо, що Міжнародна федерація Гімнастики усунула всіх російських спортсменів від змагань, але це рішення набуде чинності лише 7 березня. Фактично Кубок світу в Досі став останнім змаганням, де росіяни ще могли виступати.

Хто такий Іван Куляк?

Іван Куляк – російський гімнаст. Він народився 28 лютого 2002 року в Калузі. Спортивних досягнень у Куляка небагато – лише дві бронзи чемпіонату світу.

Як повідомляє російське видання Sportbox.ru, Іван Куляк нещодавно відслужив у лавах російської армії. Торік у листопаді він опублікував фото з військової бази в Балашисі.

[ + – ] Іван Куляк служив у російській армії Фото: Скриншот

Старша тренерка збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко в коментарі "Матч ТВ" заявила, що рішення Куляка пришити до форми літеру "Z" було його власною ініціативою, а тренерський штаб нібито про це нічого не знав.

Російський гімнаст Куляк буде покараний

Міжнародна Федерація гімнастики (FIG) вже відреагувала на цей вчинок російського спортсмена. Щодо Куляка буде відкрито дисциплінарне провадження.

"Міжнародна федерація гімнастики підтверджує, що звернеться до Фонду етики гімнастики з проханням порушити дисциплінарне провадження щодо спортивного гімнаста Івана Куляка (Росія) після його поведінки на чемпіонаті світу з предметів у Досі, Катар.

4 березня FIG вжила додаткових заходів проти Росії та Білорусі. З 7 березня 2022 р. російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів, не допускаються до участі у змаганнях FIG або змаганнях, санкціонованих FIG", — йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок воєнної операції проти України.