Российский гимнаст наклеил на форму букву "Z", но проиграл украинцу

Россиянин Иван Куляк отличился провокационной выходкой на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре.

В Дохе завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

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Украинец Илья Ковтун одержал победу в упражнениях на брусьях. 18-летний спортсмен показал лучший результат, опередив представителя Казахстана Милада Карими и россиянина, который выступал не под флагом своей страны, Ивана Куляка, сообщает Укринформ.

Это второе золото Ильи Ковтуна в упражнениях на параллельных брусьях после открытия серии Кубка мира в Котбусе (Германия) 27 февраля.

18-летний спортсмен, завоевавший бронзу в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике 2021 года, набрал в финале 15,166 балла.

Российские спортсмены не могут выступать под флагом своей страны и Иван Куляк, занявший третье место, решил нанести на свою форму букву "Z", которой обозначают свою технику российские военные.

Отметим, что Международная федерация Гимнастики отстранила всех российских спортсменов от соревнований, но это решение вступит в силу только 7 марта. Фактически, Кубок мира в Дохе стал последним соревнованием, где россияне еще могли выступать.

Кто такой Иван Куляк?

Иван Куляк — российский гимнаст. Он родился 28 февраля 2002 года в Калуге. Спортивных достижений у Куляка немного — только две бронзы чемпионата мира.

Как сообщает российское издание Sportbox.ru, Иван Куляк не так давно отслужил в рядах российской армии. В ноябре прошлого года он опубликовал фото с военной базы в Балашихе.

[ + – ] Иван Куляк служил в российской армии Фото: Скриншот

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии "Матч ТВ" заявила, что решение Куляка пришить к форме букву "Z" было его собственной инициативой, а тренерский штаб, якобы, об этом ничего не знал.

Российский гимнаст Куляк будет наказан

Международная Федерация Гимнастики (FIG) уже отреагировала на этот поступок российского спортсмена. В отношении Куляка будет открыто дисциплинарное производство.

"Международная федерация гимнастики подтверждает, что обратится в Фонд этики гимнастики с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка (Россия) после его шокирующего поведения на чемпионате мира по предметам в Дохе, Катар.

4 марта FIG приняла дополнительные меры против России и Беларуси. С 7 марта 2022 г. российские и белорусские спортсмены и официальные лица, включая судей, не допускаются к участию в соревнованиях FIG или соревнованиях, санкционированных FIG", — говорится в официальном заявлении.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале военной операции против Украины.