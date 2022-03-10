За коментар "Z — засранці" жителя РФ оштрафували на 40 тис. руб.

Місцеві правоохоронці затримали користувача соцмережі VK, який по-своєму інтерпретував значення латинських літер на російській техніці, що вторглася в Україну.

Суд у російському Сургуті (Західний Сибір) оштрафував місцевого жителя за статтею про дискредитацію російських військ, що воюють в Україні. Про це повідомляє NEFT.media.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами керівниці пресслужби УМВС РФ з ХМАО Ольги Абмайкіної, чоловік залишив коментар у соцмережі ВКонтакте.

Що означає Z на російській техніці в Україні?

"Це був коментар під одним із постів", — йдеться в повідомленні. А пост був про те, що військові Росії розкрили значення латинських літер на своїй спецтехніці, з якої розстрілюють навіть мирне населення України. У своєму коментарі до публікації сургутчанин залишив коментар: "Z — засранці".

Місцеві правоохоронці затримала користувача соцмережі 1989 року народження, який на свій лад інтерпретував значення маркування російської військової техніки.

Сургутський міський суд, у свою чергу, вважав це правопорушенням, яке має каратися відповідно до статті адміністративного кодексу РФ про публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних сил Росії. Тепер за висловлювання своєї думки чоловікові доведеться виплатити штраф — 40 тис. рублів. По курсу рубля, що девальвує, до долара це — 340 у північноамериканській валюті.

Нагадаємо, що РФ розглядає китайську альтернативу SWIFT як спосіб полагодити свій "доларопровід". Однак, на думку провідних фінансових аналітиків, КНР все ж таки не ризикне необмеженим доступом до світового фінансового ринку, щоб допомогти "найкращому другові" Сі Цзіньпіна.

Раніше Фокус повідомляв про опублікований запис розмови російського військовослужбовця з дружиною. Ймовірний військовий розповів про сотні загиблих з особового складу ЗС РФ і згадав про випадки мародерства у лавах своєї армії: росіяни просто беруть усе, що їм потрібне з українських магазинів.