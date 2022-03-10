"Просто м'ясо, 700 трупів наших": ЗМІ опублікували запис розмови передбачуваного військового ЗС РФ із дружиною

Чоловічий голос на записі говорить про мародерство, до якого вдаються військові РФ. За його словами, він збирається забрати із собою молоток за 100 тис., якщо вийде.

Видання "Цензор.НЕТ" опублікувало запис телефонного дзвінка, ймовірно, російського військовослужбовця, який ділився з дружиною враженнями від участі у т.зв. "спеціальній операції" в Україні і, зокрема, розповів про мародерство та сотні загиблих солдатів. Запис розмови опублікував Telegram-канал видання.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Можливо, дзвінок був із приміщення однієї з українських шкіл, у якій ховалися російські війська. Чоловічий голос на записі розповідає, що в приміщенні все перевернуто, вибито вікна.

"Усе в кулях, гранатах, на вулиці живого місця немає. Все перебито. Тут якийсь апокаліпсис був. Прям в одязі в спальник лягаємо", — пояснює голос.

На запитання щодо харчування він відповів, що достатньо в будь-який магазин зайти та взяти будь-що (текст злегка облагороджений).

"Захотів цигарок, захотів жуйку. Все розбито, все винесли. А я взяв валізу велику, коротше. Там все розбито, вітром будівля продувається. Одна будівля зруйнована. Знайшли цей відбійний молоток... Новий, запечатаний, він коштує 100 тисяч, прикинь, якщо вийде".

Той, хто говорить на записі, пояснив, що "трофейний" молоток йому вдасться вивезти, якщо не підіб'ють його "Урал".

За його словами, російським солдатам доводилося йти через ліс, де вони зазнавали безперервних обстрілів. "Тут в'є**ло (ударило), там град накрив. Буквально метрів 200. Все пере**но (розгромлено). Трупів... (дуже багато), ми б усі просто загинули. Троє вбитих, 10 поранених. А там нас ніби чекали: артилерія почала ху**ти (завдавати ударів)", — каже ймовірний військовослужбовець, перераховуючи кількість убитих із особового складу окупаційних військ РФ.

У розмові згадується про 700 понівечених труп військових РФ. Співрозмовниця чоловіка згадала про те, що в російських новинах такої інформації немає: "Новини, звичайно, говорять про інше, почався такий патріотизм, пз** (жах)".

Раніше Фокус повідомляв про те, що, за даними Генштабу ЗСУ, просування російських військ зупинено в усіх напрямках. Українським військовослужбовцям вдається стримати наступальну операцію ЗС РФ. Зазначається, що противник використовує розпізнавальний знак у вигляді жовтої стрічки на рукаві, щоб ввести в оману українців.