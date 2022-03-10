"Просто мясо, 700 трупов наших": СМИ опубликовали запись разговора предполагаемого военного ВС РФ с женой

Мужской голос на записи говорит о мародерстве, к которому прибегают военные РФ. По его словам, он собирается увезти с собой молоток за 100 тыс. если получится.

Издание Цензор.НЕТ опубликовало запись телефонного звонка, предположительно, российского военнослужащего, который делился с женой впечатлениями от участия в т.н. "специальной операции" в Украине и, в частности, рассказал о мародерстве и сотнях погибших солдат. Запись разговора опубликовал Telegram-канал издания.

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Возможно, звонок был сделал из помещения одной из украинских школ, в которой прятались российские войска. Мужской голос на записи рассказывает, что в помещении все перевернуто, выбиты окна.

"Все в пулях, гранатах, на улице живого места нет. Все перебито. Здесь какой-то апокалипсис был. Прям в одежде в спальник ложимся" — объясняет голос.

На вопрос насчет питания он ответил, что достаточно в любой магазин зайти и взять что-угодно (текст слегка облагорожен).

"Захотел сигарет, захотел жвачку. Все разбито, все вынесли. А я взял чемодан большой, короче. Там все разбито, ветром здание продувается. Одно здание разрушено. Нашли этот отбойный молоток… Новый, запечатанный, он стоит 100 тысяч, прикинь. Увезем, если получится".

Говорящий на записи объяснил, что "трофейный" молоток ему удастся вывезти, если не подобьют его Урал.

По его словам, российским солдатам приходилось идти через лес, где они подвергались беспрерывным обстрелам. "Тут уе**ло (ударило), там град накрыл. Буквально метров 200. Все пере**но (разгромлено). Трупов … (очень много). Наших … конечно. Хорошо, что не заехали в аэропорт, нас просто Бог отвел, мы бы все просто погибли. Трое убитых, 10 раненых. А там нас будто ждали: артиллерия начала ху**ть (наносить удары)", — говорит предполагаемый военнослужащий, перечисляя количество убитых из личного состава оккупационных войск РФ.

В разговоре упоминается о 700 изувеченных трупах военных РФ. Собеседница мужчины упомянула о том, что в российских новостях такой информации нет: "Новости, конечно говорят о другом, начался такой патриотизм, пз** (ужас)".

Ранее Фокус сообщал о том, что, по данным Генштаба ВСУ, продвижение российских войск остановлено по всем направлениям. Украинским военнослужащим удается сдержать наступательную операцию ВС РФ. Отмечается, что противник использует опознавательный знак в виде желтой ленты на рукаве, чтобы ввести украинцев в заблуждение.