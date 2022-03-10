За комментарий "Z — засранцы" жителя РФ оштрафовали на 40 тыс. руб.

Местные правоохранители задержали пользователя соцсети VK, который по своему интерпретировал значение латинских букв на вторгшейся в Украину российской технике.

Суд в российском Сургуте (Западная Сибирь) оштрафовал местного жителя по статье о дискредитации российских войск, которые воюют в Украине. Об этом сообщает neft.media.

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По словам руководителя пресс-службы УМВД РФ по ХМАО Ольги Абмайкиной, мужчина оставил комментарий в соцсети ВКонтакте.

Что означает Z на российской технике в Украине?

"Это был комментарий под одним из постов", — говорится в сообщении. А пост был о том, что военные России раскрыли значение латинских букв на своей спецтехнике, из которой расстреливают в том числе и мирное население Украины. В своем комментарии к публикации сургутчанин оставил комментарий: "Z — засранцы".

Местные правоохранители задержала пользователя соцсети 1989 года рождения, который на свой манер интерпретировал значение маркировки российской военной технике.

Сургутский городской суд, в свою очередь, счел это правонарушением, которое должно караться в соответствии со статьей административного кодекса РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. Теперь за высказывание своего мнения мужчине придется выплатить штраф — 40 тыс. рублей. По курсу девальвирующего рубля к доллару это — 340 в североамериканской валюте.

Напомним, что РФ рассматривает китайскую альтернативу SWIFT как способ починить свой "долларопровод". Однако, по мнению ведущих финансовых аналитиков, КНР все же не рискнет неограниченным доступом к мировому финансовому рынку, чтобы помочь "лучшему другу" Си Цзиньпина.

Ранее Фокус сообщал об опубликованной записи разговора российского военнослужащего с женой. Предполагаемый военный рассказал о сотнях погибших из личного состава ВС РФ и упомянул о случаях мародерства в рядах своей армии: россияне просто берут все, что им нужно из украинских магазинов.