Кулеба запропонував заборонити символ "Z": які країни його підтримали

Глава МЗС заявив, що літера "Z" — це воєнні злочини Росії та тисячі вбитих українців. Влада кількох земель Німеччини прирівняла знак до пропаганди агресивної війни.

Держави повинні криміналізувати символ латинської літери "Z", який російські загарбники наносять білою фарбою на військову техніку. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Міністр наголосив, що такий символ означає публічну підтримку війни Росії проти України.

"Z" — це воєнні злочини Росії, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Публічну підтримку цього варварства треба заборонити", — наголосив глава МЗС.

За словами Кулеби, Z означає російські воєнні злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. "Публічна підтримка цього варварства має бути заборонена", — наголосив міністр.

Літера "Z" — де вже скасували символ

Ініціативу Кулеби підтримали литовські депутати від Партії свободи Моніка Ошмянскене та від Соціал-демократичної партії Лінас Йонаускас. Законодавці думають над внесенням поправок, які забороняють георгіївську стрічку та букву "Z".

За показ цих символів хочуть штрафувати до 500 євро.

У деяких федеральних землях Німеччини демонстрацію літери Z як символу підтримки окупантів уже вважають незаконною. Офіційний представник МВС країни заявив, що агресивна війна Росії проти України — це злочинне діяння, і той, хто публічно схвалює це, може бути притягнутий до відповідальності.

"Літера Z як така, звичайно, не заборонена, але її використання в окремих випадках може бути схваленням агресивної війни Росії", — додав він.

Газета Die Welt уточнює, що влада Нижньої Саксонії та Баварії заборонила використовувати символ "Z" на демонстраціях. За це можуть позбавити волі на три роки чи оштрафувати. У Північному Рейні-Вестфалії попередили, що розглянуть можливу кримінальну відповідальність за показ символу.

Берлін також вживатиме заходів.

"Якщо воєнний контент створюється з використанням білої літери Z, як на російських військових машинах, це означатиме пропаганду агресивної війни і вважатиметься злочином", — заявила сенаторка внутрішніх справ Іріс Шпрангер.

Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance видалила логотип "Z" — білу букву на синьому тлі — оскільки не хоче, щоб це розуміли як підтримку війни Росії з Україною.

"Ми уважно стежимо за ситуацією і почнемо подальші дії за потреби", — заявили представники компанії.

Фокус уже писав, хто може бути автором і що означає буква "Z" на техніці окупантів. За інформацією ЗМІ, символ міг вигадати PR-блок Міноборони РФ і пропагандисти російського каналу RT.

Французький бренд Louis Vuitton нещодавно розкритикували за колекцію прикрас із символом, що нагадує букву "Z". На прикрасах, що символізують блискавку та розряд електрики, злилися ініціали бренду L та М, тому вийшов схожий символ.