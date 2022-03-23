Louis Vuitton розкритикували за колекцію прикрас із символом, що нагадує Z

На думку користувачів, блискавка на прикрасах з нової колекції більше схожа на букву Z, яка стала символом війни Росії проти України.

33-річна оскароносна акторка Алісія Вікандер з'явилася в рекламі нової колекції прикрас із серії Volt від люксового французького бренду Louis Vuitton, і ця кампанія вже ознаменувалася серйозним скандалом, пов'язаним з подіями в Україні, що протистоїть російській агресії, повідомляє "Сплетник".

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Причиною для обурення стало графічне зображення на прикрасах, що символізує блискавку і розряд електрики, а також ініціали бренду (букви L і V). У результаті вийшов символ, що нагадує букву Z, яка стала символом, яким ЗС РФ маркують військову техніку, що вбиває українців у війні з 24 лютого. Останню в Росії завзято називають "спецоперацією", а будь-які згадки про війну і звірства російських солдат загрожують кримінальними переслідуваннями "за поширення фейків).

На думку користувачів, реклама колекції у світлі останніх подій виглядає, м'яко кажучи, недоречною. Знайшлися й ті, хто звинуватив Louis Vuitton у прихованій підтримці дій Росії в Україні.

Деякі коментатори все ж таки спробували нагадати про те, що фотосесія і взагалі вся рекламна кампанія були відзняті ще до війни, коли подібний символ ще не мав такого "кривавого" підтексту.

Лінійка ювелірних прикрас Volt була представлена ще 2020 року. Вона включає кільця, сережки, браслети і підвіски. Окрім Алісії, у кампанії знялися акторка Джина Цзінь та репер Кід Каді.

Після того, як Росія вторглася в Україну, конгломерат LVMH заявив про припинення своєї діяльності в РФ, а Louis Vuitton пожертвував гроші для людей, які рятуються втечею з охопленої війною України.