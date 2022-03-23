Louis Vuitton раскритиковали за коллекцию украшений с символом, напоминающим Z

По мнению пользователей, молния на украшениях из новой коллекции больше похожа на букву Z, которая стала символом войны России против Украины.

33-летння оскароносная актриса Алисия Викандер появилась в рекламе новой коллекции украшений из серии Volt от люксового французского бренда Louis Vuitton, и эта кампания уже ознаменовалась серьезным скандалом, связанным с событиями в Украине, которая противостоит российской агрессии, сообщает "Сплетник".

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Причиной для негодования стало графичное изображение на украшениях, символизирующее молнию и разряд электричества, а также слившиеся инициалы бренда (буквы L и V). В итоге получился символ, поразительно напоминающий букву Z, ставшую символом, которым ВС РФ маркируют военную технику, убивающую украинцев в войне с 24 февраля. Последнюю в России упорно называют "спецоперацией", а любые упоминания о войне и зверствах российских солдат чреваты уголовными преследованиями "за распространение фейков).

По мнению пользователей, реклама коллекции в свете последних событий выглядит, мягко говоря. неуместной. Нашлись и те, кто обвинил Louis Vuitton в скрытой поддержке действий России в Украине.

Некоторые комментаторы все же попробовали напомнить о том, что фотосессия и вообще вся рекламная кампания были отсняты еще до войны, когда подобный символ еще не имел такого "кровавого" подтекста.

Линейка ювелирных украшений Volt была представлена еще в 2020 году. Она включает в себя кольца, серьги, браслеты и подвески. Кроме Алисии, в кампании снялись актриса Джина Цзинь и рэпер Кид Кади,

После того, как Россия вторглась в Украину, конгломерат LVMH заявил о приостановке своей деятельности в РФ, а Louis Vuitton пожертвовал деньги для людей, которые спасаются бегством из охваченной войной Украины.