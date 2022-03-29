Кулеба предложил запретить символ "Z": какие страны его поддержали

Глава МИД заявил, что буква "Z" – это военные преступления России и тысячи убитых украинцев. Власти нескольких земель Германии приравняли знак к пропаганде агрессивной войны.

Государства должны криминализировать символ латинской буквы"Z", который российские захватчики наносят белой краской на военную технику. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Министр отметил, что такой символ означает публичную поддержку войны России против Украины.

"Z" – это военные преступления России, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичную поддержку этого варварства нужно запретить", — подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, "Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. "Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена", — подчеркнул министр.

Буква "Z" – где уже отменили символ

Инициативу Кулебы поддержали литовские депутаты от Партии свободы Моника Ошмянскене и от Социал-демократической партии Линас Йонаускас. Законодатели думают над внесением поправок, которые запрещают георгиевскую ленту и букву "Z".

За показ этих символов хотят штрафовать на сумму до 500 евро.

В некоторых федеральных землях Германии демонстрацию буквы "Z" как символа поддержки оккупантов уже считают незаконной. Официальный представитель МВД страны заявил, что агрессивная война России против Украины – это преступное деянием, и тот, кто публично одобряет это, может быть привлечен к ответственности.

"Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование в отдельных случаях может представлять собой одобрение агрессивной войны России", — добавил он.

Газета Die Welt уточняет, что власти Нижней Саксонии и Баварии запретили использовать символ "Z" на демонстрациях. За это могут лишить свободы на три года или оштрафовать. В Северном Рейне-Вестфалии предупредили, что рассмотрят возможную уголовную ответственность за показ символа.

Берлин также примет меры.

"Если военный контент создается с использованием белой буквы Z, как на российских военных машинах, то это будет означать пропаганду агрессивной войны и считаться преступлением", — заявила сенатор внутренних дел Ирис Шпрангер.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance удалила логотип "Z" — белую букву на синем фоне — поскольку не хочет, чтобы это понимали как поддержку войны России с Украиной.

"Мы внимательно следим за ситуацией и предпримем дальнейшие действия по потребности", — заявили представители компании.

Фокус уже писал, кто может быть автором и что означает буква "Z" на технике оккупантов. По информации СМИ, символ мог придумать PR-блок Минобороны РФ и пропагандисты российского канала RT.

Французский бренд Louis Vuitton недавно раскритиковали за коллекцию украшений с символом, который напоминает букву "Z". На украшениях, символизирующих молнию и разряд электричества, слились инициалы бренда L и М, и поэтому получился похожий символ.