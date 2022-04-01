Верховная Рада объявила Россию "страной-террористом" и запретила символы "Z" и "V"

Две латинские буквы стали символикой военного вторжения РФ в Украину и знаками русского неонацистского тоталитарного режима, говорится в принятом законопроекте.

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Верховная Рада Украины признала Россию "страной-террористом" и запретила использовать символы "Z" и "V", которые оккупанты наносят белой краской на военную технику. Об этом свидетельствует статус законопроекта на сайте парламента.

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В тексте документа сказано, что цель политического режима РФ – это геноцид, физическое уничтожение и массовые убийства граждан Украины.

Российская армия совершила в Украине международные преступления против гражданского населения, использовала запрещенные методы войны, разрушала гражданские объекты критической инфраструктуры и создавала гуманитарные катастрофы, отметили парламентарии.

[ + – ] Буква "Z" на военной технике оккупантов

"Признав на уровне закона неонацистский характер политического режима России и символики, используемой для индикации оправдания и поддержки войны, Украина представит пример другим странам, чтобы они также относились к путинской России", – сказано в пояснительной записке к документу.

Пресс-служба партии "Слуга народа" добавила, что буквы "Z" и "V" объявлены символикой военного вторжения РФ в Украину и знаками русского неонацистского тоталитарного режима.

"Запрещается какая-либо пропаганда акта агрессии против Украины со стороны России, в том числе использование символики вторжения. Термин "террористическая деятельность" дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима", — заявил один из авторов законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 марта предложил государствам криминализировать символ латинской буквы "Z", его поддержали некоторые литовские депутаты и власти нескольких федеральных земель Германии.

Фокус ранее писал, кто может быть автором символов "Z" и "V". Такую маркировку могли выдумать PR-блок Минобороны России, пропагандисты канала RT и повар президента России Владимира Путина, бизнесмен Евгений Пригожин.