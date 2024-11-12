На Гаїті обстріляли пасажирський літак: аеропорт терміново закрили (відео)

Пасажири не постраждали, однак бортпровідниця дістала легкі травми, повідомляють в авіакомпанії Spirit Airlines. Обстріляний літак виведений з експлуатації.

У Гаїті терміново скасували всі рейси міжнародного аеропорту Туссен-Лувертюр у столиці країни Порт-о-Пренсі після того, як у понеділок, 11 листопада місцеві злочинні угруповання обстріляли літак авіакомпанії Spirit Airlines. Отвори від куль виявляли також у літаку компанії JetBlue. Ці випадки є наслідками ескалації насильства в країні після звільнення тимчасового прем'єр-міністра, пише The New York Times.

Повідомляється, що рейс 951 авіакомпанії Spirit Airlines, який вилетів із Форт-Лодердейла у Флориді, США, до міжнародного аеропорту Туссен-Лувертюр у Порт-о-Пренсі, вимушений був змінити курс до Сантьяго в Домініканській Республіці через терористичний обстріл. Після успішного приземлення літака об 11:30 перевірка виявила в його корпусі діри, схожі на кульові отвори.

Два інших рейси, що прямували до Порт-о-Пренса, також були перенаправлені, повідомило Федеральне управління авіації.

"Огляд виявив докази пошкоджень літака, що свідчать про постріл", — повідомив речник авіакомпанії Spirit Airlines Томмі Флетчер.

Також речник зазначив, що одна з бортпровідниць дістала легкі травми та потребувала огляду медиків. Пасажири, за його словами, не постраждали. Обстріляний літак вивели з експлуатації.

В авіакомпанії JetBlue повідомили, що їхній літак під час вильоту з Порт-о-Пренса в понеділок теж був обстріляний, проте під час польоту цього не помітили. Отвори від куль виявили лише після посадки в Нью-Йорку. Авіакомпанія повідомила, що призупиняє всі рейси до та з Гаїті до 2 грудня і починає розслідування. American Airlines також скасувала рейси до четверга.

Припускається, що по літаку Spirit Airlines стріляли з землі, хоча стрільців наразі не ідентифікували. Напад на літак Spirit стався через день після того, як тимчасового прем’єр-міністра Гаїті Гаррі Коніля звільнила перехідна президентська рада, яка керує країною до обрання президента.

Гаррі Коніль був призначений на посаду прем'єр-міністра наприкінці травня для боротьби з коаліцією злочинних банд, які на початку 2024 року влаштували у столиці хаос: нападали на квартали, дільниці поліції та лікарні. Наприкінці минулого місяця також повідомлялося про обстріл гелікоптера Організації Об’єднаних Націй з трьома членами екіпажу та 15 пасажирами на борту. Він потрапив під кулі, коли пролітав над районом столиці Гаїті, який контролюють злочинні банди.

За допомогою правоохоронців із Кенії хвилю насильства вдалося придушити, та після звільнення прем'єра ескалація відбувається знову, повідомляють журналісти.

Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер після обстрілу пасажирського літака в понеділок закликав владу США та Гаїті офіційно визнати гаїтянські банди терористичними організаціями.

Нагадаємо, 11 листопада ЗМІ писали, що літак з пасажирами спалахнув після зльоту та був змушений зробити екстрену посадку в аеропорту Ф'юмічіно в Італії. Полум'я охопило двигун і пілот був змушений скинути паливо в море.

Також 5 листопада The Wall Street Journal повідомляли, що РФ готувала теракти на пасажирських літаках в США та Канаді. Автори матеріалу стверджували, що росіяни маскували вибухові пристрої під електромасажери та відправляли їх із Литви до Великої Британії.