Пілот скинув паливо у море: літак з пасажирами спалахнув після зльоту, що сталося (відео)

Повідомляється, що полум'я швидко поширилося по двигуну, тож пілоту довелося здійснити екстрену посадку в аеропорту Ф'юмічіно (Італія).

Пасажирський літак Boeing 787-9 Dreamliner, що прямував з римського аеропорту Ф'юмічіно (Італія) до Шеньчженя в Китаї, здійснив екстрену посадку після того, як один з двигунів загорівся. На опублікованих в мережі відеозаписах можна побачити, як пошкоджений лайнер поступово знижується. Про це пише видання Reuters.

Рейс авіакомпанії Hainan Airlines злетів о 9.55 ранку за місцевим часом у неділю, 10 листопада. На борту було зареєстровано 249 пасажирів та 16 членів екіпажу.

Повідомляється, що полум'я швидко поширилося по двигуну, тож пілоту довелося здійснити екстрену посадку в аеропорту Ф'юмічіно, перед тим скинувши паливо над морем.

Італійська берегова охорона заявила, що пожежа почалася, коли у двигун Boeing залетів птах. За словами експертів, це поширене явище, яке може становити значну загрозу для безпеки польотів.

У двигун Boeing залетів птах Фото: YouTube

Подробиці інциденту наразі розслідуються, але представники аеропорту стверджують, що надзвичайна подія не стала причиною затримки інших рейсів в аеропорту Ф'юмічіно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пілот-віртуоз здійснив "хрестоматійну" аварійну посадку на одному колесі. На драматичних кадрах можна побачити, як літак Cessna 402C авіакомпанії Cape Air, що здійснював рейс до штату Мен (США), після виявлення проблеми з шасі повертається до аеропорту Логан (штат Мен, США).

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.