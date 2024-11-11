Пілот скинув паливо у море: літак з пасажирами спалахнув після зльоту, що сталося (відео)
Повідомляється, що полум'я швидко поширилося по двигуну, тож пілоту довелося здійснити екстрену посадку в аеропорту Ф'юмічіно (Італія).
Пасажирський літак Boeing 787-9 Dreamliner, що прямував з римського аеропорту Ф'юмічіно (Італія) до Шеньчженя в Китаї, здійснив екстрену посадку після того, як один з двигунів загорівся. На опублікованих в мережі відеозаписах можна побачити, як пошкоджений лайнер поступово знижується. Про це пише видання Reuters.
Рейс авіакомпанії Hainan Airlines злетів о 9.55 ранку за місцевим часом у неділю, 10 листопада. На борту було зареєстровано 249 пасажирів та 16 членів екіпажу.
Повідомляється, що полум'я швидко поширилося по двигуну, тож пілоту довелося здійснити екстрену посадку в аеропорту Ф'юмічіно, перед тим скинувши паливо над морем.
Італійська берегова охорона заявила, що пожежа почалася, коли у двигун Boeing залетів птах. За словами експертів, це поширене явище, яке може становити значну загрозу для безпеки польотів.
Подробиці інциденту наразі розслідуються, але представники аеропорту стверджують, що надзвичайна подія не стала причиною затримки інших рейсів в аеропорту Ф'юмічіно.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пілот-віртуоз здійснив "хрестоматійну" аварійну посадку на одному колесі. На драматичних кадрах можна побачити, як літак Cessna 402C авіакомпанії Cape Air, що здійснював рейс до штату Мен (США), після виявлення проблеми з шасі повертається до аеропорту Логан (штат Мен, США).
Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.