На Гаити обстреляли пассажирский самолет: аэропорт срочно закрыли (видео)

Пассажиры не пострадали, однако бортпроводница получила легкие травмы, сообщают в авиакомпании Spirit Airlines. Обстрелянный самолет выведен из эксплуатации.

В Гаити срочно отменили все рейсы международного аэропорта Туссен-Лувертюр в столице страны Порт-о-Пренси после того, как в понедельник 11 ноября местные преступные группировки обстреляли самолет авиакомпании Spirit Airlines. Отверстия от пуль обнаруживали также в самолете компании JetBlue. Эти случаи являются последствиями эскалации насилия в стране после увольнения временного премьер-министра, пишет The New York Times.

Сообщается, что рейс 951 авиакомпании Spirit Airlines, который вылетел из Форт-Лодердейла во Флориде, США, в международный аэропорт Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренси, вынужден был изменить курс в Сантьяго в Доминиканской Республике из-за террористического обстрела. После успешного приземления самолета в 11:30 утра проверка обнаружила в его корпусе дыры, похожие на пулевые отверстия.

Два других рейса, направлявшихся в Порт-о-Пренс, также были перенаправлены, сообщило Федеральное управление авиации.

"Осмотр обнаружил доказательства повреждений самолета, свидетельствующие о выстреле", — сообщил представитель авиакомпании Spirit Airlines Томми Флетчер.

Также спикер отметил, что одна из бортпроводниц получила легкие травмы и нуждалась в осмотре медиков. Пассажиры, по его словам, не пострадали. Обстрелянный самолет вывели из эксплуатации.

В авиакомпании JetBlue сообщили, что их самолет во время вылета из Порт-о-Пренса в понедельник тоже был обстрелян, однако во время полета этого не заметили. Отверстия от пуль обнаружили лишь после посадки в Нью-Йорке. Авиакомпания сообщила, что приостанавливает все рейсы в и из Гаити до 2 декабря и начинает расследование. American Airlines также отменила рейсы до четверга.

Предполагается, что по самолету Spirit Airlines стреляли с земли, хотя стрелков пока не идентифицировали. Нападение на самолет Spirit произошло через день после того, как временного премьер-министра Гаити Гарри Кониля уволил переходный президентский совет, который руководит страной до избрания президента.

Гарри Кониль был назначен на должность премьер-министра в конце мая для борьбы с коалицией преступных банд, которые в начале 2024 года устроили в столице хаос: нападали на кварталы, участки полиции и больницы. В конце прошлого месяца также сообщалось об обстреле вертолета Организации Объединенных Наций с тремя членами экипажа и 15 пассажирами на борту. Он попал под пули, когда пролетал над районом столицы Гаити, который контролируют преступные банды.

С помощью правоохранителей из Кении волну насилия удалось подавить, но после освобождения премьера эскалация происходит снова, сообщают журналисты.

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер после обстрела пассажирского самолета в понедельник призвал власти США и Гаити официально признать гаитянские банды террористическими организациями.

Напомним, 11 ноября СМИ писали, что самолет с пассажирами вспыхнул после взлета и был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Фьюмичино в Италии. Пламя охватило двигатель, и пилот был вынужден сбросить топливо в море.

Также 5 ноября The Wall Street Journal сообщали, что РФ готовила теракты на пассажирских самолетах в США и Канаде. Авторы материала утверждали, что россияне маскировали взрывные устройства под электромассажеры и отправляли их из Литвы в Великобританию.