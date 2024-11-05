Россия готовила теракты на пассажирских самолетах в США и Канаде, — WSJ

Россию подозревают в сговоре с целью отправки зажигательных устройств на самолеты, следующие в США. Взрывные устройства маскировались под электромассажеры и отправлялись с территории Литвы. В Кремле заявили, что "никогда не слышали" о подобных обвинениях.

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Западные спецслужбы подозревают, что два зажигательных устройства, отправленные через службу доставки DHL, были частью тайной российской операции, которая в конечном итоге имела целью вызвать пожары на борту грузовых или пассажирских самолетов, летевших в США и Канаду. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты объяснили, что эти взрывные устройства взорвались в логистических центрах DHL в июле 2024 года: один в Лейпциге, Германия, а другой — в Бирмингеме, Англия.

"Взрывы вызвали многонациональную гонку по поиску виновников. Сейчас следователи и шпионские агентства в Европе выяснили, как были изготовлены устройства — электромассажеры, начиненные легковоспламеняющимся веществом на основе магния, — и пришли к выводу, что они были частью более широкого российского заговора", — говорится в материале.

Взрывные устройства маскировались под электромассажеры и были отправлены в Великобританию из Литвы. По мнению спецслужб — это была попытка понять, каким именно образом можно было пронести на борт пассажирского самолета, направляющегося в Северную Америку, взрывчатку.

Авторы материала напомнили, что поиск причастных происходил не только в Германии и Англии. В Польше арестовали четырех человек, которых обвинили в участии в диверсионных или террористических операциях от имени иностранной разведки. Польша сейчас сотрудничает с другими странами, чтобы найти еще как минимум двух подозреваемых.

"Целью группы было также тестирование канала передачи таких посылок, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в Соединенные Штаты Америки и Канаду", — заявили в прокуратуре Польши.

Великобритания расследует инцидент со взрывом в Бирмингеме в сотрудничестве с другими правоохранительными органами в Европе. Никого не арестовывали, заявил представитель контртеррористической полиции страны. В свою очередь, глава агентства внутренней безопасности Германии Томас Хальденванг заявил законодателям страны, что никто не пострадал из-за задержки рейса. Он назвал это "счастливым стечением обстоятельств".

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на запрос The Wall Street Journal заявил, что в Кремле "никогда не слышали никаких официальных обвинений" в причастности России.

Напомним, 25 октября полиция сумской области сообщила, что спецслужбы РФ вербуют украинских подростков.

23 октября в Турции на территории авиационного предприятия произошел теракт.