Спецслужбы РФ вербуют украинских подростков: в полиции рассказали, как действовать родителям (видео)

В полиции рассказали, что за выполнение диверсионных задач в Украине существует уголовная ответственность и предусмотрены суровые наказания.

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Спецслужбы России через мессенджеры пытаются вербовать украинских подростков для привлечения их к выполнению диверсионных задач. При этом в ход идут манипуляции, психологическое давление или же денежное вознаграждение. Об этом рассказали в полиции Сумской области.

"Приобщаясь к Telegram-каналам или чатам, несовершеннолетние получают предложения "легкого заработка". В частности, им предлагают выполнить определенные, на первый взгляд, простые задачи — нарисовать граффити или наклеить листовку провокационного характера или с элементами дискредитации ВСУ в людном месте. Бывают и более сложные — сжечь трансформаторное оборудование или автомобиль военного. Все эти задачи незаконны, и за это придется нести суровое наказание", — отметили правоохранители.

Там добавили, что при такой попытке заработка и дети, и родители будут привлечены к ответственности. Выполнение заданий российских спецслужб могут быть квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса. За них предусмотрены суровые наказания, в частности, пожизненное лишение свободы.

В полиции призвали родителей:

информировать об опасности вербовки и последствиях совершения преступлений своих детей;

следить за онлайн-активностью ребенка в сети и кругом интернет-знакомств;

при получении информации о вербовке — немедленно сообщать в полицию по номеру 102.

"Напоминаем, что согласно ч. 3 ст. 111 УКУ, граждане Украины, которые во исполнение преступного задания иностранного государства не совершили никаких действий, и добровольно сообщили органам государственной власти Украины о своей связи с ними или о полученном задании, освобождаются от уголовной ответственности", — добавили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве задержан агент российской спецслужбы, который готовил серию поджогов в столичном регионе. Им оказался 16-летний житель столицы.

Позже стало известно, что 20-летняя украинка жгла машины Сил обороны и готовила теракт в Киеве. К сотрудничеству с врагом девушка привлекла своего возлюбленного и подростка.